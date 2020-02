Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Přehled dopravních nehod z 10. února 2020

Jihočeský kraj - Zveřejňujeme přehled vážnějších nehod z včerejšího dne v souvislosti s vichřicí Sabine.

Dopravní nehody v souvislosti s poryvem větru v Jihočeské kraji, kdy došlo k pádu stromů na vozidla nebo nárazu do nich

4:49

DN na siln. II/141, mezi obcemi Prachatice – Libínské Sedlo, pád stromu na projíždějící vozidla tovární značky Audi a Škoda, zranění ženy na ruce, škoda 120 000 korun.

7:12

DN siln. III/12415, mezi obcemi Lejčkov – Hartvínov (Táborsko) pád špičky stromu na projíždějící vozidlo VW Caddy, bez zranění, škoda cca 50 000 korun.

8:11

DN na siln. III/13535, mezi obcemi Deštná – Nový Dvůr (Jindřichohradecko), pád stromu na projíždějící osobní vozidlo tovární značky Ford Focus, lehké zranění spolucestující, škoda cca 10 000 korun.

9:15

DN na silnici II/163 mezi obcemi Vyšší Brod – Herbertov (Českokrumlovsko) náraz nákladního vozidla Ford Tranzit do spadlého stromu. Poškozena přední část vozidla, škoda cca 300 000 korun, bez zranění.

12:05

DN na siln. I/4 mezi obcemi Lety a Horosedly, cca 500 metrů na Letovskou křižovatkou, směr Praha – Čimelice. Vlivem poryvu větru se převrátil přívěs na nákladní vozidlo, které táhl nákladní automobil tovární značky DAF a došlo k převrácení na protijedoucí nákladní automobil tovární značky Ford Tranzit – rozbité boční trojúhelníkové okénko na levé straně. Bez zranění, omezení provozu, škoda cca 30 000 korun.

Jinak jsme včera od 05:00 hod. do 16:00 hod. řešili více jak 100 oznámení pádů stromů na komunikace, do kolejiště a na nemovitosti. Také jsme zajišťovali místa, kde spadla střešní krytina, a to jak klasické tašky, tak i plechy, například v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí, střecha Střední průmyslové školy automobilní.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

11. února 2020

vytisknout e-mailem