Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Předvánoční shon nahrává podvodníkům

PLZEŇSKÝ KRAJ – Během uplynulých dnů jsme přijali oznámení o všech možných typech podvodů, kvůli kterým lidé přišli o peníze. Apelujeme na veřejnost, aby i v této uspěchané době byli ostražití a nepřišli tak o své úspory a nenechali si zkazit vánoční svátky.

Internetoví podvodníci se v předvánočním uspěchaném období snaží vylákat peníze z neopatrných lidí, kteří v tomto shonu nevěnují dostatečnou pozornost internetovým odkazům, které jim přicházejí a bez rozvahy je otevírají a reagují na ně, z lidí, kteří jsou velmi důvěřiví a snadno se tak stávají obětí podvodů. Během uplynulých pár dnů jsme přijali množství oznámení o různých typech internetových podvodů, ke kterým došlo napříč celým Plzeňským krajem.

Jedna z poškozených byla kontaktována prostřednictvím SMS zprávy neznámým mužem, který se vydával za jejího syna s tím, že má nové telefonní číslo a že mu byl odepřen přístup do jeho internetového bankovnictví. Žena pak ze svého účtu v několika transakcích odeslala na několik účtů více než 570 tisíc korun. Teprve poté kontaktovala svého syna na jeho starém telefonním čísle a zjistila, že byla uvedena v omyl, že její syn nové telefonní číslo nemá a že ji ani nežádal o peněžní prostředky.

Jiné ženě telefonoval pracovník banky, že byly zneužity její doklady při sjednání úvěru, a poté další bankéř, že potvrzuje její žádost o úvěr. To žena odmítla, že o žádný úvěr nežádala. Poté byla instruována, aby přeposlala své finanční prostředky na zabezpečený účet. Přišla tak o 220 tisíc korun. Další žena byla kontaktována bankéřem, že také měla údajně žádat o půjčku. Když toto žena odmítla, bankéř jí přesvědčil, že její účty tedy mohou být napadeny a že je nutné peníze přeposlat na chráněný účet. Během telefonátu žena podle instrukcí provedla několik transakcí v celkové výši 570 tisíc korun. O peníze přišla.

K dalším podvodům došlo v souvislosti s vidinou zbohatnutí na kryptoměnách. Jednoho muže kontaktoval telefonicky jiný muž, který mu navrhoval převod kryptoměny z jeho portfolia. Poškozený nainstaloval do mobilního telefonu aplikaci, pomocí které mělo dojít k převodu financí. Tím umožnil vzdálený přístup podvodníkovi, který si zažádal o úvěr na jméno poškozeného. Banka mu pak poskytla půjčku ve výši 1 150 000 korun.

Jiný muž byl také podveden, a to při údajném převodu kryptoměny. Neznámému muži po telefonu naslouchal a podle jeho instrukcí umožnil vzdálený přístup do svého internetového bankovnictví. První transakce ve výši 85 tisíc korun byla bezpečnostním systémem banky zablokována, dalších 60 tisíc korun však poškozený odeslal.

Další žena podle instrukcí finančního odborníka naistalovala do svého mobilního telefonu aplikaci, do níž zadala údaje ke svému internetovému bankovnictví, kde poté uzavřel půjčku ve výši 260 tisíc korun. Za účelem zhodnocení finančních prostředků žena peníze vybrala z bankomatu a předala je na smluveném místě muži, který se vydával za kurýra.

Dalšímu muži přišla SMS zpráva s odkazem na stránky správy sociálního zabezpečení. Po rozkliknutí odkazu byl telefonicky kontaktován a naváděn k převodu sumy 100 tisíc korun na zabezpečený účet. Poškozený však byl obezřetný, telefon zavěsil, vše zkonzultoval s pracovníky své banky.

Jiná poškozená přišla o peníze, když nabízela k prodeji zboží na internetovém prodejním portálu. Neznámý muž reagoval na její inzerát, poté jí do mailu zaslal odkaz, který žena otevřela a vyplnila přihlašovací údaje do svého internetového bankovnictví, kdy poté přihlášení do bankovnictví potvrdila ve svém mobilním telefonu. Tím podvodník získal přístup k jejím financím a pokusil se převést 142 tisíc korun. Naštěstí banka vyhodnotila tuto transakci jako podezřelou a provedla její blokaci.

V tomto předvánočním období předpokládáme, že intenzita jednání podvodníků bude sílit. Každý z nás dostává různé e-mailové nabídky či potvrzení objednaného zboží. Buďme ostražití a na podezřelé e-maily či odkazy vůbec nereagujme. Nereagujme také na nabídky rychlého zbohatnutí v kryptoměně či jiným způsobem. Opatrní buďme také při prodeji a nákupu věcí na internetových prodejních portálech. Informace od neznámého bankéře je dobré si ověřit u svého oficiálního bankéře nebo na oficiálních stránkách finančních ústavů.

Nenechme si zkazit Vánoce a nedělejme radost podvodníkům!

