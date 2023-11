Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Předvánoční období využívají i zloději.

Obezřetní buďte také na internetu.

V souvislosti s blížícími se vánočními svátky jsou aktuálním tématem předvánoční nákupy - nákupní centra se zaplnila zákazníky a řada lidí si vánoční dárky objednává také přes internet. Jak během tohoto náročného období nepřijít o peníze a cennosti?

Obezřetnost je na místě zejména v tlačenicích v obchodech a hromadné dopravě – ledabyle uložené peněženky a mobilní telefony lákají zloděje k tomu, aby se jich nepozorovaně zmocnili. Cenné věci mějte proto neustále pod kontrolou, nenoste je v zadních kapsách kalhot nebo mimo dosah vaší pozornosti v batohu na zádech. Pohotový zloděj dokáže v obchodě bleskurychle využít i momentu, kdy se nakupující vzdálí jen pár kroků, a zmocní se kabelky odložené v nákupním vozíku. Mezi odcizenými věcmi figurují nejčastěji peněženky, mobilní telefony, klíče od vozidla nebo platební karty – bohužel často i s napsaným PIN kódem. Policisté na jižní Moravě evidují přibližně desetiprocentní meziroční nárůst v počtu krádeží na osobách, kam patří jak kapesní krádeže, tak odcizení věcí z tašek, batohů nebo odložených věcí – od začátku letošního roku jsme šetřili celkem 1113 případů.

Pamatujte také na to, že auto není trezor - své věci nenechávejte viditelně v autě. Přijít o ně během chvilky můžete i na parkovišti, pokud od neuzamčeného vozu jdete například jen vrátit nákupní vozík. Vždy auto předtím raději zamkněte. Tašky s nákupem před jízdou ukládejte do zavazadlového prostoru – v případě nehody mohou volně umístěné předměty v kabině zranit osádku. I to připomínají během preventivních akcí u nákupních center jihomoravští policisté, kteří nakupujícím předávají tašky s grafikou upozorňující na to, že nákupy patří do kufru.

Policisté nabádají k obezřetnosti i při nákupech v on-line prostředí. Využívejte jen ověřené e-shopy, nespokojené recenze ostatních zákazníků mohou být varovným signálem. Plaťte přes zabezpečené platební brány nebo si zboží nechte poslat na dobírku. Neukládejte si údaje o vaší platební kartě, nestahujte si neznámé programy do počítače. Doporučujeme využívat dvojitou autentizaci pro přihlašování do internetového bankovnictví (potvrzovat autorizaci třeba pomocí mobilního telefonu), zvážit lze také nastavení denního limitu pro on-line platby.

mjr. Petra Ledabylová, 24.11.2023

