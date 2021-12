Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Předvánoční období a zima, láká zloděje stromků a dřeva

Kutnohorsko - Využijte fotopastí.

V období před vánocemi a v zimním období zaznamenáváme každoročně zvýšený počet krádeží v lesních porostech. Pachatelé se nejčastěji zaměřují na vytěženou kulatinu, kterou majitelé někdy zbytečně ponechávají na místech bez dohledu a dlouhou dobu.

Naši policisté řeší již několik případů těchto krádeží v průběhu měsíce listopadu. Najdou se i tací, kteří se rozhodnou zajít si do lesa pro vánoční stromeček. Samotnou krádež těchto stromků by si však měli dobře rozmyslet. Přinést si domů takový stromeček, by se jim nemuselo vůbec vyplatit. Vánoční atmosféru by totiž zcela jistě narušila nelibá vůně. Správa lesů a majitelé stromů jsou v tomto ohledu prozíraví a preventivně je ošetřují speciálním postřikem, který samotnému stromku nijak neublíží, avšak jeho odér je velice nepříjemný pro naše čichové smysly.

Policisté doporučují, aby vytěžené dřevo bylo z místa odvezeno v co nejkratší době. V místech, kde by mohlo ke krádežím docházet, je dobré umístit tzv. fotopasti. Ty se pak stávají velice cennou pomůckou při objasňování této trestné činnosti, kdy je možno na základě fotografií ztotožnit osobu samotného pachatele. Ten se svým jednáním dopouští trestného činu krádež, za který mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. V případě recidivy až tříletý.

por. Mgr. Vendulka Marečková

17.12.2021

