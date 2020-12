Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Předvánoční akce „Auto není trezor“

KLADENSKO – Policejní upozornění ke zvýšené opatrnosti při vánočních nákupech.

Kladenští policisté v předvánočním čase se zaměřili na kontroly vozidel, zaparkovaných především před obchodními domy, ale i na přilehlých parkovištích. Tuto zvýšenou pozornost věnovali opuštěným vozidlům právě v době, kdy každoročně přijíždí větší počet návštěvníků na nákupy a parkoviště jsou plně obsazena.

Policistky oddělení tisku a prevence ve spolupráci s oddělením hlídkové služby uskutečnily v průběhu víkendových dní od 18. do 20. prosince2020 tuto preventivně bezpečnostní akci s názvem „Auto není trezor“, která je zaměřena na krádeže věcí ze zaparkovaných vozidel. K uskutečnění preventivní kontrolní činnosti policisté vytipovali několik parkovišť u obchodních domů v Kladně například v Americké ulici nebo v prostorách podzemního parkoviště v ulici Petra Bezruče. Preventivní akce probíhala nejen během dne, ale i v nočních hodinách. Kontrolovaná byla i zaparkovaná vozidla v kladenských ulicích, a to například v části Dubí, Rozdělov nebo přímo v centru v Havířské ulici.

Hlavním cílem této preventivně bezpečnostní akce bylo snížit trestnou činnost, která je způsobena vloupáním do zaparkovaných vozidel. Někteří řidiči a jejich spolujezdci ponechávají nebo opomínají věci ve svých vozidlech na parkovištích, a to nejen u obchodních domů. Zanechané věci jsou poté pro zloděje velkým lákadlem. V mnoha případech dochází k násilnému vniknutí do vozidla, a to právě jen proto, že pachatel zahlédne danou věc na viditelném místě, jako jsou přední nebo zadní sedadla. Zapomenuté věci ve vozidlech jako například peněženky, mobilní telefony, doklady, notebooky, kabelky, kufříky, batohy, ale i tašky s nákupem jsou pro zloděje někdy i snadnou kořistí.

Policisté na parkovištích majitele informovali o zajištění svých vozidel, a to přímo na místě předáním preventivního letáku s radami nebo umístěním letáku na čelní sklo vozidla. Při akci bylo osloveno několik desítek občanů a celkem zkontrolováno necelých dvě stě osobních vozidel. Občané tuto policejní preventivní akci vítali s velmi kladnými ohlasy a informace a bezpečnostní situaci rádi prodiskutovali.

Rady k projektu „Auto není trezor“

- nenechávejte žádné cenné věci ve vozidle

- nenechávejte zavazadla tak, aby byla na očích, uložte alespoň do zavazadlového prostoru

- -nenechávejte pootevřená okénka, ani střešní

- zamykejte vždy vozidlo, i když se vzdalujete jen na chvíli

- doklady i technický průkaz noste při sobě, neodkládejte ve vozidle

- neponechávejte ve vozidle autorádia, ani navigace.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

22. prosince 2020

