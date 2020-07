Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Uvízli v policejní síti dobrušských policistů

RYCHNOVSKO - Předpisy ignorují.

Za volant usednou i přes zákaz. S řidiči, nerespektujícími pravidla, se policisté setkávají téměř každý den.



Hlídka dobrušských policistů zastavila v neděli večer řidiče osobního auta zn. Volvo S40 jedoucího z Dobrušky směrem na Opočno. Při běžné silniční kontrole zjistila, že dvaadvacetiletý mladík z Jičínska má trestním příkazem Okresního soudu v Jičíně vysloven zákaz řízení až do léta roku 2021. Policisté muže vyzvali k provedení orientačních zkoušek na přítomnost návykových látech. Dechová zkouška na přítomnost alkoholu vykázala negativní výsledek. Ale test na užití návykových látek už nikoliv, výsledek ukázal pozitivní hodnotu na přítomnost látky cannabis. Řidičský průkaz podezřelému hlídka zadržet nemohla, protože už jej zadržený má, na místě ale muži další jízdu zakázala a po poučení jej vyzvala k lékařskému odbornému vyšetření, kterému se podrobil. Podezřením z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání se tak jeho zákaz řízení motorových vozidel ještě prodlouží.



Muže podezřelého z totožného přečinu zastavili policisté ze stejného obvodního oddělení i neděli předtím. Řidič osobního auta zn. Škoda Fabia projížděl ulicemi Dobrušky přesto, že má rozhodnutím Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou a Magistrátem města Hradce Králové opakovaně vyslovený zákaz řízení všech motorovách vozidel, a to až do prosince roku 2021. Devětadvacetiletému muži z Opočna se doba zákazu podezřením z přečinu rovněž prodlouží.



Třetí případ ignorace pravidel zaevidovali dobrušští policisté koncem června. Řidiče osobního auta zn. Citroen zastavila hlídka v noci v Přepychách. U třiadvacetiletého mladíka při běžné silniční kontrole zjistila pozitivní výsledek orientačního testu na návykové látky, konkrétně na přítomnost látky THC. Dalším šetřením policisté zjistili, že podezřelý muž se stejné trestné činnosti v minulosti už dopustil. Navíc má vysloven zákaz řízení na 16 měsíců. I on je nyní podezřelý z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí.



por. Mgr. Alena Kacálková

14.7.2020

