Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Přednáška na téma Problematika drog

NEPOMUCKO - Děti drtily lipo (bonbóny) a předstíraly, že jde o drogy.

V průběhu letošního školního roku oslovili policisty z oddělení a prevence Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje pedagogové ze základní školy v malé obci na jižním Plzeňsku, kde akorát řešili problém, týkající se návykových látek. Žáci čtvrtého a pátého ročníku experimentovali s „drogami“. Žáci rozdrtili lipo a naznačovali a vyučovali v postupu jeden druhého, jak rozdrtit a dělit pravítkem na tzv. dávky a následně látku vdechnout. Toto chování desetiletých a jedenáctiletých dětí by se mohlo zdát pro někoho dětinské, nicméně pedagogové na základní škole, nechtěli tuhle situaci podcenit a raději děti včas varovat, co by se mohlo stát, pokud by si zahrávaly se skutečnými drogami. Vyučující v prvé řadě kontaktovali rodiče dětí a zároveň oslovili policisty z oddělení tisku a prevence, aby dětem přijeli udělat preventivní program s tématem Problematika drog.

Dne 12. června 2019 tedy policistka z Oddělení tisku a prevence navštívila základní školu na jižním Plzeňsku. Přednáška byla vedena na téma Problematika drog. Žáci byli obeznámeni se závislostmi legálních, nelegálních a návykových drog, které trýzní lidský život. Všichni bedlivě poslouchali, jak se lidé stávají drogově závislými, jaké drogy existují a jaké mají účinky. O úspěšnosti a poutavosti přednášky svědčila i diskuze, kdy děti policistce pokládaly různé dotazy. Výklad byl doplněn konkrétními ukázkami a odstrašujícími obrázky. Věřím, že se děti zamyslely nad zákeřností tvrdých drog, ale i návykových látek společností tolerovaných, jako jsou například tabákové výrobky či alkohol.

vytisknout e-mailem