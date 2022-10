Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Předjíždění se mu vymstilo

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Nehoda si vyžádala zranění několika řidičů.

Včera krátce po půl třetí odpoledne vyjížděli dopravní policisté k nehodě, ke které došlo za obcí Bílovice.

Čtyřiačtyřicetiletý motorkář jel od Bílovic směrem na Topolnou. Zřejmě spěch ho dohnal k rozhodnutí, že předjede před ním jedoucí traktor s přívěsem. Jenže předjížděl v místě, kde neměl dostatečný rozhled . A tak se stalo, že při tomto manévru čelně narazil do protijedoucího řidiče vozidla Škoda Octavia. Nárazem byl motocykl odhozen zpět do svého pruhu, kde se střetl s vozidlem Škoda Superb jedoucím na Topolnou. Od tohoto se odrazil a skončil v poli. Mezitím Škoda Octavia, se kterou se motocyklista čelně střetl, vlivem nárazu přejela do protisměru, kde narazila do automobilu značky Kia. Kromě řidiče z vozidla Škoda Superb utrpěli všichni zranění, se kterým je přivolaní záchranáři převezli do nemocnice. Dechové zkoušky vyšly negativní. Škoda je předběžně vyčíslena na bezmála šest set tisíc korun. Provoz na komunikaci byl na několik hodin omezen.

Událostí se i nadále zabývají uherskohradišťští dopravní policisté.

20. října 2022, por. Bc. Milena Šabatová

vytisknout e-mailem