Předjíždění nákladních vozidel na dálnici D1

Policisté opět pokutovali řidiče kamionů za zákaz předjíždění.

Kontrola zákazu předjíždění nákladních automobilů je jednou z priorit dopravní policie pro rok 2024. A také proto včerejšího dne proběhla další z dopravně bezpečnostních akcí se speciálním zaměřením na kontrolu dodržování zákazové značky - Zákaz předjíždění pro nákladní automobily (B22a). Ty byly osazeny na dálniční těleso již v průběhu loňského listopadu Ředitelstvím silnic a dálnic. Kompletní mapu si můžete prohlédnout na stránkách Ministerstva dopravy. Od počátku instalace vnímáme, že provoz v těchto omezujících úsecích je plynulejší a tudíž i bezpečnější.

Těmito dopravně bezpečnostními akcemi chceme upozornit řidiče nákladních automobilů na důležitost dodržování pravidel silničního provozu a také zvýšit povědomí o nebezpečnosti předjíždění a tím i nabádat řidiče k bezpečnému a zodpovědnému chování na našich dálnicích.

Do dopravní akce bylo zapojeno 9 hlídek ze speciálního oddělení dohledu Čechy a Morava, které měly při své činnosti tentokrát podporu ve vzduchu v podobě vrtulníku Letecké služby Policie ČR. Policisté se zaměřili prioritně na nákladní vozidla, která porušovala zákaz předjíždění. Pozornost však zaměřili také na kontrolu rychlostních limitů či věnování se řízení a další dodržování platné legislativy.



Policisté zkontrolovali v úseku Vysočiny na dálnici D1 celkem 105 řidičů a rozdali pokuty za:

- zákaz předjíždění nákladních vozidel (dopravní značka B22a) – 27 řidičů / pokuty v celkové výši 139 000 Kč

- zákaz předjíždění nákladních vozidel (dopravní značka B22a) s alkoholem – 1 řidič / kauce 10 000 Kč

- zákaz předjíždění nákladních vozidel dle § 36 odst. 4 zák. o silničním provozu – 2 řidiči / 9500 Kč

- telefonování - 8 / 21 500 Kč

- překročení rychlosti - 1 zadržení řidičského průkazu a kauce 10 000 Kč

- 7 / 19 000 Kč

- nesprávné využití jízdního pruhu - „levoproudaři“ - 3 / 3 500 Kč

- nevyhovující technický stav - 1 / 1 500 Kč

- neuhrazený dálniční poplatek - 1 / 1000 Kč

- ostatní přestupky - 2 /800 Kč

Policisté při akci zjistili také závadu na komunikaci a odhalili u 3 řidičů nedoplatky za přestupky ve výši 3 300 Kč. Pokud by řidiči nedoplatky nezaplatili, z místa by vůbec nemuseli odjet. Policisté totiž mají od 1. ledna 2022 oprávnění odebrat registrační značky v případě neuhrazení nedoplatku.





Značka zakazuje řidiči nákladního automobilu o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3 500 kg předjíždět motorové vozidlo vlevo. Na vozovce se dvěma a více jízdními pruhy v jednom směru jízdy nesmí řidič nákladního automobilu o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3 500 kg užít k jízdě jiného než pravého jízdního pruhu, není-li to nutné k objíždění.





Dopravně bezpečnostní opatření jsou uskutečňována v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.







kpt. Irena Pilařová

tisková mluvčí PP ČR

28. února 2024

vytisknout e-mailem