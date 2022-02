Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Předjíždění cyklisty a nulová tolerance pro spolujezdce na motorkách

PŘÍBRAMSKO - S příchodem teplejšího počasí se začínají na silnicích objevovat cyklisté a motorkáři.

Od začátku letošního roku platí nová pravidla silničního provozu, která s nimi souvisejí. Jak se říká: „Neznalost zákona neomlouvá“, proto je vhodné účastníkům silničního provozu jejich nové povinnosti připomenout.

Motoristé mají povinnost předjíždět cyklisty s bočním odstupem 1,5 metru. Na komunikacích, kde je povolena maximální rychlost 30 km/h, stačí k předjetí boční vzdálenost jednoho metru. Pravidlo bočního odstupu neplatí u vyhrazeného pruhu pro cyklisty, jedná se o souběžnou jízdu. Jak vlastně odhadnout 1,5 metru? Nejlépe je si představit, že předjíždíme automobil. Další pomůckou je, že pravé kolo auta je při předjíždění přibližně na středové čáře. Vzdálenost se měří od řídítek cyklisty, tedy od bodu, který nejvíce vystupuje do silnice, u auta je to zrcátko. Důvodem tohoto odstupu je předcházení rizikových situacím a záchrana životů. Cyklisté mohou vybočit z přímého směru, např. při vyhýbání se nerovnostem na vozovce nebo jejich jízdu ovlivní vzdušný vír, který vytváří předjíždějící vozidla, zejména nákladní. V souvislosti s danou právní úpravou, došlo ke změně i paragrafu, který se týká přejíždění podélné čáry souvislé. Nyní je to možné i v případě předjíždění cyklisty, ne jen při objíždění překážky či při odbočování na místa ležící mimo pozemní komunikaci.

Zákonná úprava týkající se provozu tzv. pivních kol dopadla i na přepravované lidi na motocyklech, čtyřkolkách a sněžných skútrech. Tito spolujezdci se mohou aktivně podílet na jízdě vozidla, např. negativním ovlivňováním rovnováhy či brzděním, tím pak naruší ovladatelnost stroje a mohou zapříčinit nehodu, proto nesmí být pod vlivem návykových látek. Přepravované osoby mají povinnost podrobit se vyšetření ke zjištění, zda nejsou ovlivněni alkoholem nebo nějakou drogou. Za porušení zákona hrozí spolujezdci ve správním řízení pokuta až 2,5 tisíc korun, řidič za spolujezdce na stroji v tomto směru zodpovědný není.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

komisař

P ČR Příbram

18. únor 2022

