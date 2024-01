Předání zbraně

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal poskytnutí následující informace (cituji):



„kolik obdržela Policie oznámení o přenechání střelné zbraně podle § 9 odst. 3 zákona 14/2021 Sb. o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky a to za celou dobu účinnosti tohoto zákona až do dnes nebo do nejbližšího data v minulosti, ke kterému lze údaj získat bez nepřiměřené zátěže.

Současně bych rád požádal o informaci, zda má Policie pro podání výše popsaného oznámení nějaký formulář, nebo zda postačí skutečnost oznámit volným textem. V prvním případě bych byl vděčný za zaslání příslušného formuláře nebo odkazu na něj, v druhém pak za informaci jaké minimální informace Policie požaduje v takovém oznámení uvést.“



Policie České republiky k první části žádosti žadateli sdělila, že od 1. 1.2021 do 11. 10. 2023 obdrželo oznámení o přenechání střelné zbraně v rámci systému střelecké přípravy ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 14/2021 Sb., o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky (dále jen „nadstavbový zákon“) pouze Krajské ředitelství policie Zlínského kraje (celkem 8 oznámení) a Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje (celkem 3 oznámení). Ostatní krajská ředitelství policie žádná taková oznámení v daném časovém úseku neobdržela.



K druhé části žádosti pak žadateli sdělila, že oznámení o přenechání střelné zbraně v rámci systému střelecké přípravy podává držitel aprobace krajskému ředitelství Policie České republiky místně příslušnému podle místa jeho trvalého pobytu.

Oznámení se podává volnou formou, předepsaný formulář prováděcí právní předpis nadstavbového zákona, kterým je nařízení vlády č. 255/2021 Sb., o provedení zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky, neupravuje.



V návaznosti na tuto odpověď obdržela Policie České republiky žádost o doplnění poskytnutých informací s tím, že odpověď ze strany Policie České republiky byla pouze částečná. Žadatel poukázal na to, že mu bylo sděleno, že se žádost podává volnou formou, ale nebylo mu odpovězeno na otázku, jaké minimální informace požaduje Policie České republiky uvést v takovém oznámení.



K výše uvedenému požadavku bylo žadateli na základě vyjádření ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia České republiky sděleno, že § 9 odst. 3 zákona č. 14/2021 Sb., o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky (dále jen "nadstavbový zákon") upravuje povinnost držitele aprobace v systému střelecké přípravy oznámit krajskému ředitelství Policie České republiky skutečnost, že mu byla přenechána střelná zbraň po dobu mimo školení a výcvik organizované v rámci programu střelecké přípravy, oznámení se podává volnou formou (předepsaný formulář nadstavbový zákon ani prováděcí právní předpis neupravuje), nicméně mělo by obsahovat určité náležitosti, kterými jsou údaje o tom, kdo oznámení (podání) činí, kdo zbraň přenechal a údaje týkající se zbraně.



Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí, ve smyslu ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.



Údaje o zbrani se uvedou analogicky v rozsahu jako při podání oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně, kde je rozsah údajů ke zbrani vymezen předepsaným formulářem (viz příloha č. 14 vyhlášky č. 221/2017 Sb.), který je přílohou tohoto dokumentu.



pplk. JUDr. Lucie Žárská, 4. 1. 2024

vytisknout e-mailem