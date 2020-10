Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Předání nových vozidel

Předání nových vozidel policistům z pohotovostní motorizované jednotky

Dnes 13. října ředitel pražské policie brig. gen. Tomáš Lerch převzal od náměstka primátora a radního pro bezpečnost Magistrátu hl. m. Prahy Ing. Petra Hlubučka dvě vozidla značky Škoda Kodiaq, která byla zakoupena z fondu pro bezpečnost MHMP.Jedná se o speciálně upravená a vybavená vozidla pro službu policistů z Pohotovostní motorizované jednotky. Vozidlo je určeno především pro tzv. velitele policie, který je pověřený k řízení sil a prostředků Policie České republiky a přebírá velení při mimořádných událostech na území hlavního města Prahy.

„Jsem velmi rád, že mohu být přítomen u příležitosti, kdy předáváme do výkonu tato speciální vozidla, která budou pomáhat ve službě policistům z pohotovostní motorizované jednotky a budou určena pro velitele policie. Vozidla si policisté sami navrhli a dohlédli na provedení veškerých úprav. To vše by nebylo, kdybychom neměli vynikající spolupráci s hlavním městem Prahou, která nám na pořízení vozidel přispěla a tím pomohla tento projekt zrealizovat,“ řekl brig. gen. Tomáš Lerch

„Praha je podle různých statistik šesté nejbezpečnější město na světě. Vděčíme za to skvělé práci, kterou odvádí Policie České republiky a další bezpečnostní složky. Vedení Prahy se neustále snaží zvyšovat bezpečí Pražanů, proto jsme rádi, že můžeme Krajskému ředitelství Policie České republiky poskytnout tato dvě velitelská vozidla, která splňují veškeré technické požadavky pro náročnou práci policistů," říká náměstek primátora Petr Hlubuček

MHMP nyní uvolnil na nákup vozidel celkem čtyři miliony korun. V předchozích letech byly pražské policii z fondu pro bezpečnost uvolněny již finanční prostředky na nákup štábního vozidla, přepravníku na koně nebo defibrilátorů.

Specifikace vozidla:

Jedná se o dvě vozidla Škoda Kodiaq s obsahem 2.0 benzin, 140 kW, 4x4, DSG v policejních barvách s rampou s dvojitým majákem modročervené barvy a dvěma úrovněmi svítivosti (denní a noční režim) a zástavou pro radiostanice. Vozidla jsou vybavena speciální výsuvnou zástavbou umístěnou v zavazadlovém prostoru vozidla, která souží k ukládání veškerého vybavení potřebných při řešení mimořádných událostí.

Vybavení vozidla:

Hydraulika na otevírání dveří, beranidlo, teleskopický žebřík, přenosné osvětlení, chrániče sluchu, detektor CO, dozimetr, zdravotnická brašna, defibrilátor, zastavovací pás, kužely, neprůstřelné vesty, helmy, Dräger, moderní elektrotechnické zařízení a další…

Velitel policie

Velitel policie je pověřený k řízení sil a prostředků Policie České Republiky, při mimořádných událostech na území hlavního města Prahy. Je to policista zařazený u pohotovostní motorizované jednotky. Hlavním cílem vzniku samotného velitele policie bylo zkvalitnění a zlepšení činnosti policie a vzájemnou spolupráci s ostatními složkami IZS při dané mimořádné události.

Mimořádná událost je náhlá závažná situace, která způsobila narušení stability systému a ohrožuje život, zdraví, majetek nebo životní prostředí vyžadující okamžitou pomoc. Příkladem mimořádných událostí, které policisté v Praze řešili: pád Trojské lávky, dopravní nehoda Vězeňské služby ČR na Pražském okruhu, požár a následná evakuace domu pro seniory na Černém Mostě a mnoho dalších.

Ještě pár let zpátky na místě události velel policista, který na místo dorazil jako první. Bylo jedno, z jakého útvaru pochází a kolik má zkušeností. Měl na starosti, jak komunikaci s ostatními složkami IZS, tak s podáváním informací operačnímu důstojníkovi. Pro méně zkušené policisty to byl obtížný úkol, a proto bylo postupem času rozhodnuto, že je potřeba mít k dispozici ve svých řadách zkušené policisty, kteří jsou schopni koordinovat a řídit síly a prostředky, tedy hlídky na místě. Především nést za ně zodpovědnost do doby, než si událost převezme místně příslušný důstojník nebo událost skončí. V neposlední řadě, být taktéž spojkou mezi ostatními složkami IZS a stranou, která bude za celou složku PČR podávat relevantní a ucelené informace operačnímu důstojníkovi. Někoho, kdo zároveň ulehčí práci hlídkovým policistům, na které byl kladen velký nárok.

V září roku 2014 vznikl projekt „velitel policie“, kde působili důstojníci pohotovostí motorizované jednotky, kteří tuto funkci „koordinátora“ vykonávali navíc při své práci. Prvotní myšlenkou bylo, že „velitelé policie“ budou vysíláni pouze několikrát do roka na velké události. Nakonec se však myšlenka „velitele policie“ osvědčila a testovací období ukázalo skutečnost, že je potřeba vyčlenit policisty, kteří mají dostatek zkušeností a předpoklad pro rychlé a takticky správné řešení při mimořádných situací.

V lednu minulého roku vznikl první tým „velitelů policie“, který sčítá dvanáct profesionálů z pohotovostní motorizované jednotky, s dlouholetou praxí v přímém výkonu služby. Tito policisté mají za sebou několik odborných školení a výcviků. V případě velení mají na sobě červenou vestu s označením velitel policie a dále interním označením Libela 10, Libela 100 anebo Libela 101 a to z důvodu rozlišení, právě pro řadové policisty na místě události a následnou komunikací mezi nimi. Tito policisté do dnešního dne odveleli již více než tisíc mimořádných událostí. Jsou čtyřiadvacet hodin denně v terénu, tak aby byli v co nejkratším čase na místě události a mohli, co nejdříve převzít velení.

Fungování velitele policie se řídí rozkazem ředitele Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.

U příležitosti slavnostního předání vozidel se dále ředitelkrajského ředitelství policie hl. m. Prahy brig. gen. Tomáš Lerch rozhodl ocenit dva zástupce Hasičského záchranného sboru a dva zástupce Zdravotnické záchranné služby.



MJR. ING. PETRA NAJMANOVÁ (HZS) - Která bude oceněna za spolupráci v oblasti protichemické ochrany policistů PMJ a metodickou pomoc při budování dekontaminačního pracoviště na PMJ

POR. ING. JIŘÍ ČMAKAL (HZS) – Který bude oceněn za spolupráci v oblasti společných cvičení IZS a propagace PMJ.

JIŘÍ KAŠOK, DIS. (ZZS) - Který bude oceněn za rozvoj spolupráce mezi veliteli složek IZS.

BC. JIŘÍ BŘEČKA, DIS. (ZZS) - Který bude oceněn za vzdělávání policistů PMJ v oblasti první pomoci

mjr. Ing. Eva Kropáčová

13.10.2020

