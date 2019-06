Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Před zadržením „hodoval i zahradničil“

CHRUDIMSKO a PARDUBICKO – Kriminalisté v Chrudimi během uplynulého víkendu přijali oznámení o 3 vloupání do různých objektů. Jedním bylo zahradnictví, šatna na nádraží, ale i rodinný dům. Pachatel všech případů byl zpočátku neznámý, v pondělí už bylo všechno jinak. Vyšly najevo další skutky nejen z Chrudimska ale i z Pardubic.

Po jeho stopách se vydal kamarád okradené rodiny. Věděl, o co známí přišli, i že v jejich domácnosti nezvaně popil a povečeřel ve chvíli, kdy všichni nahoře spokojeně spali. Vydal se do Chrudimi s přesvědčením, že podezřelého najde a byl úspěšný. Při svém pátrání spatřil muže bez trička s černým batohem na zádech a notebookem značky Apple v podpaží, šel za opatrně za ním a při tom zavolal policisty.

Kriminalisté díky němu věděli, kudy jde, v civilním oblečení na něj u Komerční banky počkali a tam zadrželi. V batohu byla elektronika odpovídající popisu odcizených věcí (powerbanky, MP3 přehrávač, IPad, sluchátka, parfémy a láhev alkoholu). Vše včetně notebooku a batohu opravdu pocházelo z trestné činnosti, kterou jsme evidovali.

Při prokázání totožnosti podezřelého bylo zřejmé, že zadrželi muže, na něhož je vydán příkaz k zadržení a se kterým touží mluvit i pardubičtí kriminalisté. Ti už dávno před tím věděli, že by mohl mít na svědomí několika skutků spáchaných v jejich území. Pokud jde o jeho tažení Pardubicemi, tam se měl dopustit vloupání do masážního salónu, nehtového studia, stavebních buněk, zdravotnického zařízení, karavanu, maringotky, v jednom z případů měl neoprávněně užít osobní vozidlo Dacia. Terčem jeho zájmu na Chrudimsku byl odstavený autobus, 2x jízdní kola a truhlářství v nejmenované obci na Chrudimsku. Zajímal se o cokoliv. Peníze, jídlo, alkohol, věci co mohl zpeněžit, ale i rostlé květiny a substrát. Škoda přesahuje až půl miliónu korun a ještě nemusí být konečná. Muž byl obviněn a vzhledem k trestní minulosti dodán do výkonu trestu odnětí svobody.

por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

20. června 2019

