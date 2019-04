Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Před policisty z vozu utekl

J.Hradec – Trestní stíhání jej nemine.(Hlasová schránka 974 233 116)

Podezřelý muž dne 18.února v odpoledních hodinách řídil osobní motorové vozidlo Ford Transit, po komunikacích v J. Hradci, kdy vozidlo chtěl patrně vyvézt do ciziny z ČR. Když řidič spatřil policejní hlídku ve služebním vozidle v barevném provedení policie měl začít před muži zákona ujíždět až do ulice, kde má podezřelý muž své bydliště. Zde měl vozidlo odstavit před domem, toto nezjistil a z místa měl utéci neznámo kam. Pro jindřichohradecké policisty však řidič vozu není osobou neznámou a tudíž policisté ví, že má řidič na základě rozhodnutí městského úřadu J. Hradec uložen trest zákazu řízení motorových vozidel všech druhů. Po provedeném šetření a zadokumentování přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání převzal včerejšího dne 11. dubna podezřelý muž sdělení podezření. Do dvou týdnů stane před soudem jenž rozhodne o jeho vině a trestu.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

12. dubna 2019

