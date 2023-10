Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Před policisty se ukryl v autoservisu

Policisté z pohotovostní motorizované jednotky pronásledovali řidiče, který jim ujížděl v odcizeném vozidle a schoval se před nimi do autoservisu.

Policisté z pohotovostní motorizované jednotky vyjížděli do Pernerovy ulice v Praze 8, kde se dle oznámení nacházela dvojice, která měla být pod vlivem drog a bylo zřejmé, že odjede vozidlem. Policisté si po příjezdu do ulice povšimli vozidla, jak je zaparkované a u něj stojí muž, který právě vyměnil kolo. V momentě, kdy si muž všiml policejní hlídky, vyměněné kolo zanechal na místě, usedl za volant a vysokou rychlostí začal ujíždět. Policisté mezitím stihli ještě vylustrovat registrační značku vozidla, kdy zjistili, že je odcizená. O všech zjištěných skutečnostech policisté informovali své kolegy v terénu cestou operačního důstojníka, které jely ihned na pomoc.

Řidič ujížděl ulicí Molákova, kdy v jednu chvíli vjel na kruhový objezd do protisměru, ve kterém dále pokračoval a stále odmítal zastavit. Celé ujíždění, kdy pronásledovaný nerespektoval dopravní značení a ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu, pokračovalo až do Sokolovské ulice, kde řidič odbočil do vedlejší ulice, která byla jednosměrná. Řidič se spolujezdkyní se proto dali společně na útěk, kdy ženu policisté ihned doběhli a řidič se jim mezitím schoval do nedalekého autoservisu. Tam ho policisté nalezli a za užití donucovacích prostředků zpacifikovali a omezili na osobní svobodě.

Policisté lustrací výrobního čísla u vozidla zjistili, že bylo týden odcizené v pražských Kbelích a navíc bylo osazené taktéž kradenými registračními značkami z jiného vozu. Dále vyšlo najevo, že osmadvacetiletý řidič nikdy nevlastnil řidičský průkaz a policistům se odmítl podrobit testu na drogy.

Z tohoto důvodu policisté podezřelého omezili na osobní svobodě a převezli na policejní služebnu, kde si vyslechl podezření ze spáchání trestného činu neoprávněné užívání cizí věci.

por. Mgr. Violeta Siřišťová – 4. 10. 2023

