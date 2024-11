Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Před policisty se schovával za komínem, nakonec ho zadrželi ukrytého na půdě

MŘ Ostrava - Poslední vloupání se mu stalo osudným.

Na konci měsíce října operační důstojník přijal oznámení od muže, který upozornil na vloupání do půdních prostor bytového domu v Ostravě-Zábřehu. Jen do několika minut byli na místě policisté z oddělení hlídkové služby, obvodního oddělení z Hrabůvky a posléze také psovod se služebním psem. Jakmile zjistili informace od oznamovatele, začali s propátráváním domu a jeho okolí. Při tomto natrefili v mezipatře domu na připravený lup v podobě čisticích prostředků, aviváží, tablet do myčky, WC čističů, ale také rádia či vrtaček. Intenzivně po neznámém pachateli hlídky pátraly a takticky procházely všechny prostory napadeného objektu. Policisté při kontrole střechy viděli osobu schovanou za komínem, ta však během okamžiku zmizela. Pátrání po pachateli bylo nakonec úspěšně ukončeno na půdě domu, kde se muž před policisty ukrýval schoulený na zemi. Při ohledání místa činu strážci zákona našli dvě jízdní kola, která s největší pravděpodobností pocházejí z trestné činnosti.

Zadržený muž zřejmě netušil, že už je v hledáčku kriminalistů z Ostravy-Mariánských Hor, a tak následně putoval do jejich rukou. Ti už měli na muže nastřádané neprůstřelné důkazy. Díky operativní činnosti a vyhodnocení všech získaných poznatků bylo zjištěno, že dnes už obviněný muž měl za použití nářadí vniknout do různých objektů, například sklepů či skladu úklidové firmy, ale také na pozemek zahrady v zahrádkářské kolonii. Většinou byl však neúspěšný. Ze sedmi prokázaných případů měl pětkrát odejít s prázdnou. Buď se do objektu nedostal a svým jednáním měl způsobit pouze škodu poškozením, nebo byl vyrušen a nachystaný lup na místě činu zůstal. Tak tomu bylo například i v úklidové firmě, kde na střechu objektu měl vynosit krabice s hygienickými potřebami, ale tyto tam zůstaly, protože byl zaměstnanci vyrušen.

Komisař 5. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájil trestní stíhání 47letého muže. Obvinil jej ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. Škoda byla způsobena přes 50.000 korun. S kriminalisty spolupracoval a ke svému jednání se doznal. Důvodem páchání trestné činnosti měla být špatná životní situace obviněného muže. Rejstřík trestů hovoří o vice jak dvaceti záznamech především majetkového charakteru. Také byl komisařem podán státnímu zástupci podnět na vzetí na vazbu, který byl soudcem akceptován. V případě odsouzení muži hrozí tříleté vězení.

Obracíme se na majitele jízdních kol z fotografií, kteří si je poznají, aby se obrátili na tísňovou linku 158, případně na službu kriminální policie a vyšetřování Ostrava-Mariánské Hory na ulici Strmé 14.

dne 6. listopadu 2024

por. Bc. Eva Michalíková

