Před policisty se nechal zastlat do postele

Praha venkov – VÝCHOD – Nástupu do věznice se evidentně vyhýbal.

Čelákovičtí policisté si během hlídkové činnosti v Mochově na Praze venkov - Východ všimli muže, o kterém věděli, že měl již před nějakým časem nastoupit za majetkovou trestnou činnost do výkonu trestu odnětí svobody a tohoto rozhodnutí soudu si byl dobře vědom. To byl zřejmě důvod, proč muž před hlídkou vešel do rodinného domku své přítelkyně. Na dotaz policistů žena odpověděla, že její přítel by měl být mimo domov.

Policisté tedy přistoupili k prohlídce prostor a hledaného třicetiletého muže nalezli zastlaného v úložném prostoru postele.

Začátkem března letošního roku byl třicetiletý muž obviněn z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu nyní hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

por. Mgr. Eva Hašlová

6.3. 2020

