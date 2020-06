Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Před policistou utíkal

CHOMUTOVSKO - Za vloupání mu hrozí až osm let; Nepoctivý kurýr.

Až osmiletým trestem odnětí svobody by mohl být v případě uznání viny potrestán 29letý muž, jehož vyšetřovatel v pátek obvinil z trestného činu krádeže. Dopustit se jí měl podle sděleného obvinění hned dvakrát po sobě.

K prvnímu skutku mělo dojít začátkem dubna v Klášterci nad Ohří. Policisté přijali oznámení, že neznámý pachatel měl vniknout do rozestavěného rodinného domu a odcizit tam bourací kladivo, průmyslový vysavač a další věci. Den poté došlo ve stejné ulici, kde probíhá výstavba rodinných domů, opět k vloupání do jednoho z nich. Z objektu zmizelo různé nářadí, například motorová pila, vrtací kladivo, příklepová vrtačka atd. Celková škoda byla předběžně vyčíslena na více než 40 tisíc korun.

Kadaňští kriminalisté šetřením případů zjistili, že obě vloupání by měl mít na svědomí výše zmíněný muž z Klášterce nad Ohří. Podezřelého, na něhož státní zástupce udělil souhlas se zadržením, zadržel klášterecký policista poté, co ho několik desítek metrů naháněl po sídlišti. Muži nakonec došly síly a putoval do policejní cely.

Uvedených krádeží se měl dotyčný dopustit i přesto, že byl pro tento trestný čin podmíněně odsouzen a stále mu běží zkušební doba. Navíc v době, kdy k jednání došlo, byl na našem území vládou vyhlášen nouzový stav v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. V důsledku toho hrozí obviněnému mnohem vyšší trest, a to až osm let odnětí svobody.

Na výsledek vyšetřování si obviněný počká ve vazební věznici, kam ho v sobotu na základě podnětu vyšetřovatele soudce.

Z trestného činu zpronevěry se bude zpovídat 23letý muž z Teplic. Ten si chtěl zřejmě přilepšit na úkor svého zaměstnavatele. Jako kurýr rozvážející zásilky si měl v únoru ponechat finanční hotovost, kterou za jeden den vybral od zákazníků. Šlo o částku cca 55 tisíc korun. Na policii pak oznámil, že byl oloupen třemi neznámými pachateli, kteří mu odcizili právě peníze vybrané od zákazníků a k tomu i jeho vlastní peněženku s hotovostí a doklady.

Podle zjištění kriminalistů si mladík loupež vymyslel, aby zakryl svůj vlastní prohřešek. Dále při šetření případu přišli na to, že muž většinu získaných peněz utratil za nákup ojetého auta, které si pořídil hned následující den. Po tomto zjištění policisté vozidlo zajistili jako náhradní hodnotu, takže mladík se z něho neradoval dlouho.

Při výslechu se pak obviněný doznal jak ke zpronevěře peněz, tak k vymyšlenému oznámení loupeže.

V důsledku svého jednání nyní čelí obvinění z trestného činu zpronevěry, za který mu s ohledem na způsobenou škodu může soud uložit až pětiletý trest vězení.

