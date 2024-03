Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Před necelými třemi týdny ho propustili z vězení, s trestnou činností ale neotálel

Novojičínští policisté objasnili „rafinovanou“ krádež peněženky v prodejně potravin.

Minulý čtvrtek se pětasedmdesátiletá seniorka vydala na nákup do jednoho z novojičínských supermarketů. Když ale přišla s nákupem k pokladně, aby za něj zaplatila, vytáhla svou peněženku a položila ji na pult před pokladnou. Jelikož ale ještě něco hledala ve své tašce, patrně na ni zapomněla. To měl okamžitě postřehnout i třicetiletý muž, který měl situace ihned využít a na peněženku položit svou mikinu. Když pak důchodkyně peněženku hledala a stála přímo vedle něj, tak dělal, jako by nic. Zaplatil za své zboží a z prodejny měl s mikinou i ukrytou peněženkou odejít. Okradená žena, která v ní měla několik platebních karet, osobní doklady a také finanční hotovost 19.000 korun, se okamžitě vydala na policii, kde celou věc oznámila.

Policisté z obvodního oddělení Nový Jičín se začali daným případem ihned zabývat a již následující den podezřelého zadrželi. Muži bylo sděleno podezření ze spáchání trestného činu krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Ten se ke svému protiprávnímu jednání doznal. K věci uvedl, že měl z peněženky vzít pouze peníze, které následně utratil za drogy a jídlo, zbylý lup i s jeho obsahem pak měl následně vyhodit na neznámém místě. Policisté nakonec peněženku nalezli i s doklady a platebními kartami v jednom z odpadkových košů.

V případě prokázání viny mu tak hrozí až tříletý pobyt za mřížemi. Ten by pro něj ale nebyl žádnou novinkou, neboť má téměř deset záznamů v rejstříku trestů a v minulých dnech byl z výkonu trestu propuštěn, kdy zde byl umístěn rovněž pro páchání majetkové trestné činnosti.

Ke kapesním krádežím dochází každodenně, a to zejména v místech, kde se pohybuje větší množství lidí. Peněženku, doklady, mobilní telefony a ostatní cennosti proto pokud možno nikam neodkládejte. Nemějte při sobě větší finanční obnos, využívejte raději bankomatů přímo v obchodě, pakliže se tam nacházejí.

20. bžezna 2024

