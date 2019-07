Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Před jízdou vypil deset jedenáctek

JABLONECKO - Havaroval a přišel o řidičský průkaz.

V pátek 13. července kolem 21. hodiny vyjeli dopravní policisté k havárii osobního vozidla značky Škoda Felicia do Nové Vsi nad Nisou. Na místě pak zjistili, že 26letý řidič v mírné pravotočivé zatáčce neudržel auto na silnici a naboural do plotu rodinného domu. Kromě toho, že jel příliš rychle, byl navíc pod vlivem alkoholu, a to ne zrovna málo. Potom, co do kontrolního přístroje nadýchal 2, 43 promile alkoholu, přiznal se policistům, že před jízdou vypil deset jedenáctistupňových piv.

To, že v tak silné opilosti skončil s autem "jenom" v plotě, je pro všechny velké štěstí . V tomto stavu mohl ublížit nejen sobě, ale i dalším účastníkům silničního provozu. Policisté mu proto na místě zadrželi řidičský průkaz a následně mu ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Řidiči, pokud máte před jízdou velkou žízeň, dejte si raději deset piv nealkoholických ! Tím neublížíte ani sobě a ani nikomu jinému.

17. 7. 2019

por. Bc. Ivana Baláková

Oddělení tisku a prevence

Česká Lípa

