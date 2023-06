Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

MS kraj - jak si užít prázdniny bezpečně

Co si představíte pod slovem PRÁZDNINY? Jako mamince mi probíhají hlavou slova dovolená, odpočinek, zábava, sluníčko, grilování, ale také hlídání, vaření, starost jak a čím zabavit děti, bezpečnost… A jako policejní preventistce? Bezpečně u vody, Na kole s přilbou, Řídím, piju nealko pivo, Zebra se za tebe nerozhlédne, Zabezpečte se. To jsou všechno preventivní projekty, které v tomto období policisté realizují. Za dětmi chodíme do škol a říkáme jim, na co by si měly o prázdninách dávat pozor, na co pamatovat, co je pro jejich bezpečnost důležité a také co by je mohlo ohrozit. Víte také Vy, rodiče, jak se chovat „bezpečně“?

Pojďme se tedy podívat na pár rad a doporučení, na co bychom neměli v období letních prázdnin zapomenout, na co myslet, když dítě necháme samotné doma nebo když jde s kamarády ven. Vezmeme to postupně.

Dovolenáááá

Každý se rád pochlubí, sdílí své nadšení z blížící se dovolené, na kterou už se tak dlouho těší. Ale co je třeba všechno udělat, aby nás po návratu domů nečekalo nemilé překvapení?

zkontrolujte, zda máte všechna okna a dveře dobře uzamčené

pokud budete pryč delší dobu, požádejte dobré známé nebo členy rodiny, aby Vám vybírali schránku, vyvětrali. Budí to dojem, že byt nebo dům nezůstal opuštěný.

Můžeme jet? Autem…

Než vyrazíte, zkontrolujte výbavu a technický stav Vašeho vozidla.

Dodržujte pravidla silničního provozu . Předvídavost a ohleduplnost jsou základní doporučení, která Vám mohou pomoct dojet bezpečně do cíle.

. Předvídavost a ohleduplnost jsou základní doporučení, která Vám mohou pomoct dojet bezpečně do cíle. Dodržujte pitný režim! Aby se Vám za jízdy neudělalo nevolno a neohrozili byste tak sebe nebo ostatní účastníky silničního provozu.

Aby se Vám za jízdy neudělalo nevolno a neohrozili byste tak sebe nebo ostatní účastníky silničního provozu. Při delších cestách dělejte pravidelné přestávky na občerstvení, odpočinek. Předejdete tak únavě nebo mikrospánku.

na občerstvení, odpočinek. Předejdete tak únavě nebo mikrospánku. Pokud s Vámi cestují děti, je nezbytně nutné, aby vždy cestovaly v odpovídající dětské autosedačce .

. Při plánování delší cesty na dovolenou s dětmi bychom měli celý plán přizpůsobit právě jim. Zásadně bychom neměli jezdit delší dobu bez přestávky.

Můžeme jet? Na kole…

Ať už děti vyrazí z domova pěšky nebo na kole, měly by znát zásady bezpečného chování v silničním provozu a měly by se orientovat v dopravních značkách, se kterými se cestou mohou setkat. Cyklista do 18 let je povinen mít na hlavě přilbu. Aby přilba splnila svůj účel, musí na hlavě držet pevně a neměla by sklouzávat v žádném směru. Tam, kde je vyznačena cyklistická stezka, používejte ji!

My dospělí bychom měli vždy včas zvážit, kde si mohou děti hrát co nejbezpečněji, bez kontaktu s běžným provozem. Dítě v zápalu vlastní činnosti obvykle reaguje zcela jinak, než bychom předpokládali od dospělého.

Každý řidič by měl zpozornět, když v blízkosti silnice vidí děti. Čekejte nečekané!

Jdeme do vody?

Mnoho dětí vodu miluje! Voda však dokáže být velmi nebezpečná. Neznalost vodní plochy se může stát osudnou i pro dospělého člověka.

Je lepší navštívit koupaliště minimálně ve dvou. U menších dětí pak výhradně za doprovodu dospělých. Malé děti mějte u vody neustále na dohled. Vybavte je plaveckými pomůckami. Při koupání v domácím bazénu nebo na koupališti nikdy nenechávejte děti bez dozoru!

Samo doma…

Pokud dítě zůstane samo, měli byste si určit pravidla, která budete se svým dítětem dodržovat.

Rodiče by měli poučit své dítě o tom, že by nemělo do telefonu poskytovat informace o rodičích, o sobě, o tom, kdy se rodiče vrátí z práce, že je samo doma apod.

Děti by neměly důvěřovat cizím osobám, které stojí za dveřmi. Otevřít dveře, aniž bychom věděli, kdo za nimi stojí, je velmi riskantní.

Děti by si neměly vodit domů cizí děti, kamarády pouze se souhlasem rodičů.

Klíče od bytu ani peněženku nenosit viditelně, nechlubit se penězi!

Od cizích osob si nic nebrat, nesedat do auta, nikam s nimi nechodit.

Když odchází dítě ven, mělo by sdělit rodičům kam a s kým jde a kdy se vrátí, nebo zavolat či zanechat písemný vzkaz.

Připomeňte svým dětem důležitá telefonní čísla. Tísňová linka Policie ČR – 158, Hasičský záchranný sbor – 150, Zdravotnická záchranná služba – 155 nebo linka 112 – telefonní číslo na všechny tyto záchranné složky

… u počítače

Aby rodiče zajistili ochranu dětí v době, kdy tráví čas na internetu, mohou využít různých mobilních aplikací a s jejich pomocí blokovat nevhodný obsah nebo nastavit limit pro čas strávený u obrazovky.

Také v kyberprostoru se k ostatním chováme tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám.

Učte děti vědomě posuzovat a vyhodnocovat informace, které se na internetu dozví. Je důležité vyhledávat ověřená fakta.

Dítě musí vědět, že nesmí s nikým sdílet své intimní fotografie a videa, také že nemá odpovídat na neslušné, vulgární nebo hrubé e-maily nebo vzkazy. Poučte děti o tom, jak mají chránit své soukromí – nesdělovat svá telefonní čísla, rodná čísla, adresu bydliště, kde se pohybují či zda s rodiči odjíždí na dovolenou.​

Táborníci…

Není od věci, pokud někdo pořádá letní tábor pro děti, kontaktovat konkrétní osobu, znát přesnou adresu organizace a informovat se o předešlých aktivitách. Pak se můžou rodiče spolehnout, že jejich děti budou v dobré a profesionální péči.

Před odjezdem na tábor je dobré dítě poučit. Mělo by vědět, že na nebezpečné předměty jako injekční stříkačky, jehly a jiné nikdy nesmí sahat a má oznámit dospělému, že nějaký nebezpečný předmět našlo.

Pokud se dítě ztratí třeba při hře v lese, je dobré, aby zůstalo na jednom místě, lépe se pak dá dohledat.

Děti! Dospělí! Dbejte na bezpečnost svou, svých blízkých, ale také ostatních. Ať si prázdniny užijete naplno!

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

oddělení prevence

nprap. Bc. Vladimíra Faferková

26. června 2023

