Prázdniny v dopravě

ZLÍNSKÝ KRAJ: Smrtelných dopravních nehod bylo letos méně

V průběhu letošních prázdnin se na území Zlínského kraje stalo 775 dopravních nehod. Je to o deset nehod více než během loňských prázdnin. Co se týká následků, vykazují statistiky spíše pozitivní informace. Na silnicích ve Zlínském kraji během prázdnin zemřeli 3 lidé (vloni to bylo 7 osob), těžká poranění utrpělo 24 osob (vloni 37) a lehké poranění si z nehod odneslo 277 lidí (vloni 280).

Během posledního prázdninového víkendu jsme zaevidovali 44 dopravních nehod (vloni 31), při kterých nikdo nezemřel, 2 osoby utrpěly těžké zranění (vloni 0) a 24 osob bylo poraněno lehce (vloni 5). Z celkového počtu zraněných bylo celkem 10 cyklistů.

3. září 2019, nprap. Petr Jaroš

