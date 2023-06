Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Prázdniny svádí k nepozornosti dětí.

Důsledky mohou být fatální. /VIDEO/

Policisté připomínají zásady bezpečného chování nejen na prázdninových akcích, ale také v každodenním silničním provozu. Během školních prázdnin se u dětí častěji setkáváme s nepozorností a roztěkaností, která může mít fatální následky. Rádi bychom proto apelovali na děti a jejich rodiče, aby se při pohybu na pozemních komunikacích i mimo ně vždy plně soustředili na situaci v provozu a nereagovali ukvapeně a překotně.

Příkladem nepozornosti byla nehoda na Brněnsku, kde dvanáctiletý chlapec jdoucí ve skupince s dalšími chodci náhle vstoupil do silnice přímo před projíždějící auto. Řidič už nemohl střetu zabránit, ihned pak zastavil a poskytl zraněnému dítěti pomoc. Záchranáři jej letecky transportovali do brněnské nemocnice. Dechová zkouška u řidiče osobního auta byla negativní. Podobný scénář měla další nehoda, ke které došlo v Brně jen o hodinu a půl později. Tentokrát vstoupila do vozovky přímo pod přijíždějící auto osmiletá dívenka, která utrpěla těžké zranění. Obezřetné nebyly o pár dní později ani dvě školačky na brněnské Kociánce, které vyběhly zpoza stojícího autobusu přímo pod osobní auto. Jedna z nich se na poslední chvíli zastavila, druhá však vběhla do jízdní dráhy protijedoucího vozu. Naštěstí ani tento střet neskončil tragicky.

Policisté připomínají, že chodci jsou nezranitelnějšími účastníky silničního provozu – zvláště pak děti, které kvůli své malé výšce nemusí být vidět mezi projíždějícími nebo zaparkovanými vozidly. Vzhledem k věku děti ještě nedokáží předvídat situace v silničním provozu a odhadovat například rychlost přibližujících se vozidel. Často jsou na vině také sluchátka a hlava skloněná k displeji mobilního telefonu, namísto ostražitosti a ohleduplnosti tolik potřebné při pohybu v silničním provozu. Chodce nechrání přilba ani karoserie, riziko závažných následků je tak daleko vyšší!

A co říká zákon? Při přecházení vozovky musí chodec využít přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, podchod nebo nadchod nebo křižovatku s řízeným provozem, je-li blíže než 50 metrů. Mimo přechod pro chodce se musí chodec přesvědčit o tom, že vozovku může přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu. Přejít smí tehdy, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Pozor na přijíždějící vozidla s právem přednostní jízdy - chodec jim musí uvolnit prostor pro projetí. Přednost musí dát také tramvaji. Upozorňujeme také na zákonnou povinnost používat reflexní prvky mimo obec za snížené viditelnosti – vhodné je však zvážit jejich použití i ve městě a zvýšit tím šanci, že chodec bude pro ostatní účastníky silničního provozu vidět lépe a na větší vzdálenost.

mjr. Petra Ledabylová, 22. 6. 2023

