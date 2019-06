Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Prázdniny a cyklisté v dopravě

KRAJ – Vzhledem k době prázdnin a dovolených musí řidiči počítat se zvýšeným pohybem cyklistů v dopravě. Do provozu na kolech vyrazí i rodiny s malými dětmi, ale i děti samotné. Rodiče musí vědět, že děti mladší 10let smějí jet na kole jen v doprovodu osoby starší 15 let.

Během prázdnin připravujeme hned několik dopravních akcí, při nichž se zaměříme i na chování cyklistů.

Léto - grilování, restaurace jsou v obležení kol, ale málo kdo si uvědomuje, že i při vlastní havárii na bicyklu po požití alkoholu je krůček od problémů. Ačkoliv se v poslední době hovoří o snaze prosadit určitou toleranci alkoholu pro cyklisty, nic takového zatím neplatí. Cyklista je účastník silničního provozu, na kterého se vztahují stejná pravidla jako na řidiče.

Požitím alkoholu a omamné látky ohrožujete sebe i ostatní a vystavuje se právnímu postihu. V případě zjištění požití alkoholu do jednoho promile mu hrozí pokuta ve správním řízení od 2.000 do 20.000 korun, nad jedno promile v částce 25.000 až 50.000 korun.Odmítne-li dechovou zkoušku, může mu být ve správním řízení uložena pokuta od 25 do 50 tisíc korun.

Zastavit cyklistu může státní, ale i městská policie. Jediný rozdíl od postihu hrozícím řidičům je ten, že cyklista nepřichází o svá řidičská oprávnění.

Naše kontroly nebudou zaměřeny pouze na alkohol, ale i výbavu, osvětlení, styl jízdy a vše, co s cyklistickým „sportem“ souvisí.

Cyklistické desatero by měl znát každý, kdo o něm nikdy neslyšel, ten se s ním může seznámit zde.

por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

28. června 2019

