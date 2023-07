Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Prázdninové kontroly cyklistů

OLOMOUCKO- policisté o prázdninách radí, jak na bezpečnou cyklojízdu

Protože krásné a teplé počasí mnohé láká na vyjížďku na kole, policisté ve dnech 24. a 25. července 2023 radili, jak si takovou vyjížďku udělat co nejvíce bezpečnou. Společně se specialisty z BESIP v rámci kampaně „Dáme respekt“ kontrolovali cyklisty na vytížených cyklostezkách ze Šternberka do Olomouce, a z Velké Bystřice do Olomouce. V rámci kontrol také prověřovali, zda mají cyklisté v pořádku povinnou výbavu jízdního kola či elektrokoloběžky, a zda dodržuji pravidla silničního provozu. Cyklisté, kteří neměli povinnou výbavu jízdního kola dostatečnou, byli protentokrát odměněni reflexními prvky a poučeni o možných následcích, pokud by příště byli kontrolováni hlídkou policie.

Cyklisté patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu, a na vině byli za minulý rok ve více než 3000 dopravních nehod. Nejen z těchto důvodů policisté doporučují vždy zkontrolovat povinnou výbavu jízdního kola před každou jízdou a ujistit se, že je kolo technicky v pořádku. Závěrem policisté radí mít vždy řádně nasazenou cyklistickou přilbu, která dokáže výrazně zmírnit následek pádu z kola a dopravní nehody.

Podobné akce se budou napříč krajem opakovat v rámci celých prázdnin.

por. Bc. Marek Váňa

26. července 2023

vytisknout e-mailem