Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Prázdninová rizika

Policisté radí občanům, na co si dát o prázdninách pozor.

Vážení příznivci našich webových stránek,

stejně jako každý rok bychom vás rádi upozornili na možná rizika následujících prázdninových dnů. Jako každoročně se řada z nás chystá na dovolené, chaty a chalupy vozidlem. Období prázdnin je v tomto ohledu poměrně rizikové z důvodu vysokých denních teplot, oprav komunikací, uzavírek, tvoření se kolon nebo teplotních změn povrchů komunikací. Současně je v létě vyšší pohyb motorkářů, cyklistů a samozřejmě dětí. Proto policisté radí řidičům, aby:

byli zvláště pozorní a ohleduplní,

na cesty se vydávali odpočatí a s časovou rezervou,

zajistili si během cesty dostatek tekutin,

cestu si naplánovali, případně si aktualizovali navigaci a sledovali aktuální dopravní značení,

a při cestování měli řádně upevněný náklad ve vozidle.

Cyklisté by měli používat ochranné pomůcky – helmy a chodcům i cyklistům bychom doporučovali vždy při snížené viditelnosti používat reflexní prvky.

Pokud rodiče posílají své děti na letní tábory, měli je poučit o rizicích úrazů. Zároveň by měli vybírat tábory, které mají prověřený personál, tábory, které poskytují kvalitní služby a odpovídající hygienické zázemí, zvláště v této době. O dětech, které na tábory nejezdí, by rodiče měli mít přehled, měli by vědět, jak tráví svůj volný čas a zde je na místě poučení dětí o rizicích užívání alkoholu a jiných návykových látkách.

Na místě je jistě i důležité zmínit rizika sociálních sítí. Policie ČR v žádném případě nedoporučuje dětem ani dospělým sdílet na sociálních sítích fotografie z probíhajících dovolených, minimálně v době, kdy jste právě mimo domov a ten zůstává opuštěný. Pokud odjíždíte, je vhodné se domluvit s příbuznými či sousedy, aby vám nemovitost zkontrolovali. Samozřejmě vhodné jsou i různé typy technického zabezpečení objektů.

Pokud se chystáte do kempů či pod stan, dejte si pozor na zloděje, kteří se specializují na krádeže z otevřených stanů, chatek, kradou i jízdní kola a zkrátka vše, co jim přijde v neuzamčených objektech pod ruku.

Pokud budete cestovat do zahraničí, zkontrolujte si před cestou platnost cestovních dokladů všech členů posádky a zjistěte si důležitá telefonní čísla a konzulátní místa v zemích kam cestujete. Důležité rady a upozornění na rizika spojená s cestami do zahraničí naleznete na stránkách Ministerstva zahraničí ČR. Jedna z podstatných informací je ta, zda a v jakém režimu je možné do vámi zvolené země cestovat a zda vás čekají či nečekají nějaká opatření po návratu domů. Přínosný je i projekt Dobrovolné registrace občanů CŘ při cestách do zahraničí tzv. DROZD.

1. červenec 2020

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

