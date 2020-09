Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Prázdninová krádež drogistického zboží

BENEŠOVSKO – Policisté ze Sázavy vyšetřují letošní červencový případ krádeže v drogerii.

Ke zmiňovanému případu mělo dojít v odpoledních hodinách ve středu 15. července letošního roku v obci Sázava na Benešovsku. Neznámý pachatel v prodejně obchodního řetězce s drogistickým zbožím v nestřeženém okamžiku z regálů uvnitř prodejny odcizil a přes pokladnu pronesl zboží za více jak sedm tisíc korun.

V rámci prováděného šetření se policistům podařilo zajistit kamerový záznam, na kterém je v inkriminované době zachycen pohyb neznámého muže ve věku 17 až 25 let, přibližně 175 cm vysoké štíhlé postavy, krátkých tmavších blond vlasů učesaných na patku. Oblečen byl do tříčtvrtečních béžových kraťasů, černého trika nebo košile s bílým drobným potiskem, černé mikiny s kapucí. Na zádech měl černý batoh a na nohách obuty černé sportovní boty s bílým nápisem „N" umístěným na boku bot. Může se jednat o osobu důležitého svědka, který by mohl policistům objasnit důležité okolnosti tohoto případu.

Z uvedeného důvodu se policisté touto formou obracejí na širokou veřejnost se žádostí o pomoc, aby jim občané pomohli zjistit totožnost neznámého muže, neboť předpokládají, že by jej mohl někdo poznat podle přiložených fotografií a kamerového záznamu, případně podle uvedeného popisu. Jakékoliv informace k tomuto případu jim mohou případní svědci sdělit osobně přímo na služebně obvodního oddělení v Sázavě, nebo je mohou zavolat na telefon: 974 871 730, případně prostřednictvím linky 158 tísňového volání Policie České republiky.





por. Bc. Zdeněk Chalupa

tiskový mluvčí Policie ČR

8. září 2020

Odkazy do noveho okna Sázava - neznámý muž Detailní náhled Sázava - neznámý muž Detailní náhled

Související dokumenty Sázava - neznámý muž.MOV

Velikost souboru:12,4 MB / formát MOV

vytisknout e-mailem