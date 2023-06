Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Prázdné domovy lákají zloděje

BLANENSKO: Policisté upozorňují na zabezpečení objektů před dovolenými.

Prázdniny jsou za dveřmi a mnozí z nás odjíždí na dovolenou. Policisté se dnes a denně setkávají s následky vloupání do různých typů objektů a vnímají, že pro oběti jsou mnohdy závažnější emocionální dopady těchto skutků, než majetková újma. V souvislosti s nastávající letní sezónou jihomoravští policisté upozorňují na to, jak důležité je nepodceňovat zabezpečení svých domovů. V těchto dnech proto vyráží na vybraná místa, kde oslovují občany a upozorňují na rizika spojená s touto problematikou. Minulý týden proběhla preventivní akce v rámci osvětové činnosti Evropský den proti vloupání na Blanensku. Pokračovat bude také v následujících dnech, a to na Znojemsku a Břeclavsku.

Jeden z případů, který v uplynulých dnech řešili blanenští policisté bylo vloupání do rodinného domu v Sebranicích. Dosud neznámý pachatel využil nepřítomnosti majitelů, kteří odjeli na dovolenou a vloupal se do jejich obydlí. Příbuzná, která šla objekt po čase zkontrolovat, si povšimla rozbitého okna do koupelny. V tomto případě se naštěstí kromě škody na okně z domu nic neztratilo. Zloděj, který zde překonal oplocený pozemek a přes volně přístupnou kůlnu se dostal dovnitř, dům pouze prohledal a nic si sebou neodnesl.

Jaká bychom tedy měli mít na paměti pravidla, když odcházíme nebo odjíždíme z domova?

Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích a nechlubte se ve svém okolí odjezdem z domova Chraňte své cennosti a pocit osobního bezpečí. Nenechte si vloupáním pachatele narušit integritu Vašeho domova. Nastavte si kontrolu nad svým domovem se sousedy, kteří vám na něj dohlédnou, např. pravidelně vybírají poštovní schránku a zalévají květiny Zabezpečení a dohled velmi pomáhají. Ale nejdůležitější jsou opatření, která vás nic nestojí-nezapomínejte uzamknout všechny vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávejte volně dostupné. Nevěřili byste, kolik lidí takto zlodějům i v dnešní době stále ještě svou nedbalostí napomáhá.

Co dělat, kdybychom zjistili, že jsme měli nezvanou návštěvu?

Pokud po návratu zjistíte, že se k Vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte sami dovnitř. Pachatel může být ještě na místě anebo byste mohli znehodnotit případné stopy. Neprodleně proto volejte linku tísňového volání 158.

por. Mgr. Lenka Petrželková, 26.6.2023

