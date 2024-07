Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pravým hákem srazil ochranku

Policisté pátrají po útočníkovi, který napadl pěstí zaměstnance obchodu, jenž se ho snažil zadržet nedlouho po krádeži. Poznáte ho?

Pražští policisté pracují na případu krádeže a zároveň výtržnictví, který se stal v pátek 28. června v obchodním centru v Letňanech. Nedlouho před dvacátou hodinou vstoupil do jednoho z tamních obchodů muž a choval se jako běžný zákazník. Prohlížel si vystavené zboží a několik kusů oblečení si vzal ze stojanu do ruky. Následně ho bezpečnostní kamery zachytily, jak si jednu z vybraných věcí, tričko, strká do kapsy a se zbytkem jde do zkušební kabinky. Po opuštění kabinky všechny věci vrátil, až na dvě, zmiňované triko a značkové brýle. Po těch zůstaly v kabince jen ochranné čipy, které tam objevila prodavačka. Následně mezi podezřelým a zaměstnanci vznikl konflikt, to když chtěli vysvětlit nalezené čipy. Podezřelý, ale nic vysvětlovat nechtěl a při útěku z obchodu navíc udeřil zaměstnance, který ho chtěl zadržet, pravým hákem do obličeje. Poté z obchodního centra utekl.

Pokud muže, který komunikoval lámanou češtinou, poznáváte nebo víte, kde se nachází, kontaktujte prosím linku 158. V případě dopadení a odsouzení mu hrozí několikaletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Jan Rybanský – 16. červenec 2021

Související dokumenty záznam video.mp4

Velikost souboru:91,9 MB / formát MP4

