Pravomoci policisty při dopravní kontrole

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

1. Má možnost Policista ihned při dopravní kontrole zjistit stav bodového Konta řidiče?

2. Pokud Policista ihned při dopravní kontrole zjistí stav bodového Konta řidiče, má to u Policisty vliv na výši udělované pokuty? Může dle počtu bodů rozhodnout o výši pokuty (v daném zákonném rozmezí) ?

3. Pokud řidič spáchal za celých deset let pouze jeden dopravní přestupek ( a to v základní sazbě 2 body ) , je to dle Policie ČR :

a) disciplinovaný řidič a mělo by to mít pro řidiče pozitivní efekt

při stanovení výše pokuty v daném rozmezí

b) je to ne zcela disciplinovaný řidič a je to dle Policie důvod

k přitížení při stanovení výše pokuty

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a sdělila žadateli následující:

Ad 1.

Nikoliv. Udělování bodů za konkrétní dopravní přestupky není v kompetenci policejního orgánu, ale spadá do pravomoci příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kde je také evidováno.

Ad 2.

Vizte Ad 1.

Ad 3.

Povinný subjekt dále sdělil, že ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. praví, že informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuáloního. Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se však povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Naopak zákon č. 106/1999 Sb. nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet analýzy či hodnocení na základě zadání žadatele.

Povinný subjekt ještě konstatoval, že informacemi, kterých se žadatel v bodě č. 3. domáhá, ve smyslu výše popsaného zákonného ustanovení nedisponuje. Pro zodpovězení položených otázek by povinný subjekt musel konkrétní právní názor k předkládané situaci a tím informaci tzv. nově vytvořit. Na takovou činnost se však informační povinnost nevztahuje a žádný právní předpis povinnému subjektu neukládá povinnost požadovanými informacemi disponovat.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 8. 9. 2022

