Právní úkony a časové údaje

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o následující informace:

„Poskytnutí informace, jakým způsobem (systémem, sowtwarem) je u povinného zajištěno, že časové údaje u úkonů odpovídají skutečnosti a nejsou nesprávné. A to vztaženo k prosinci 2015 a současnosti, mám na mysli časové údaje, uváděné v úkonech jako je výslech obviněného či začátek a konec fotorekognice. Zajímá mě zejména, jakou přesnost garantuje poskytovatel řešení této „časové synchronizace“, jelikož např. pdf dokumenty uchovávají čas na vteřiny přesně, a tak maximální odchylka je předmětem dotazu (mezi jednotlivými PC či konzolemi na pracovišti povinného, resp. jeho předchůdce ÚOOZ). Jaká je tedy nejvyšší přípustná časová chyba?“

Povinný subjekt žadatele vyzval v souladu s § 14 odst. 5 písm. b)

o upřesnění žádosti. Žadatel svoji žádost následně doplnil:

„ a) Kde, odkud a jak se u povinného bere (a bral v prosinci 2015) přesný čas?

b) Jak je zaručeno, že tento přesný čas je stejný na všech počítačích/konzolich? (A to jak v prosinci 2015, tak nyní) c) Zda-li onen poskytovatel řešení synchronizace správného času (např. Network Time Protocol řešení) garantuje maximální časovou odchylku od správného času? (A bylo-li tomu tak i v prosinci 2015 a nyní) d) Zda-li se čas synchronizuje mezi všemi pobočkami, např. Na Perštýně 1?“



Povinný subjekt žadateli sdělil:

Synchronizace času na výpočetní technice povinného je zajišťována prostřednictvím protokolu NTP (Network Time Protocol), kdy jako autoritativní NTP server vystupuje DC vlastnící FSMO roli PDC Emulator. Jeho čas je synchronizován s infrastrukturními routery datové sítě, jejichž čas je synchronizován s oficiálními NTP servery v síti internet. Odchylka synchronizace zpravidla nepřekročí 200 milisekund. Uvedený model byl využíván v roce 2015 a je využíván i v současnosti. Z tohoto času vychází veškerá výpočetní technika integrovaná v doméně útvaru.

pplk. Mgr. Iva Knolová

NCOZ SKPV

29.11.2021



