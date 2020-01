Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pravděpodobný pachatel vloupání

STODSKO - Policisté pátrají po totožnosti muže, který by mohl být pachatelem protiprávního jednání.

Stodští policisté prověřují případ vloupání do garáží v obci Líšina, kdy dosud neznámý pachatel se během noci z 19. listopadu na 20. listopadu 2019 vloupal postupně do čtyř garáží. U všech čtyř objektů pachatel překonal vrata a vnikl dovnitř. S sebou si bral vše, co mu přišlo pod ruku. Z první garáže odcizil motocykl, zelenobílé barvy, z druhé sadu gola a čtyři kusy kol na automobil včetně disků a pneumatik, z třetí sportovní kolo, které následně na okraji obce odložil do křoví a poslední prohledal, ale nic z ní neodnesl. Celkovou hmotnou škodu majitelé vyčíslili na více než dvacet tisíc korun. Policisté provedli ohledání místa činu, zajistili maximální počet stop a také fotografie z kamerového záznamu, které mají k dispozici pro účely trestního řízení. Vyhodnocením záznamu z kamerového systému policisté zjistili, že okolo půlnoci se v těchto místech pohybovala neznámá osoba, která se ukrývala za budovou místní kapličky před právě projíždějícím vozidlem. Následně pak odešla do zástavby obce, kde došlo ke spáchání všech uvedených přečinů. V této lokalitě se pohybovala více než dvě hodiny, poté ze zástavby odešla. Vzhledem ke všem těmto skutečnostem je možné, že se jedná o osobu pachatele.

Žádáme občany, kteří by na zveřejněných fotografiích osobu pachatele poznali, aby kontaktovali policisty na bezplatné tísňové lince Policie České republiky 158.

por. Bc. Ivana Jelínková, DiS.

8. ledna 2020

