Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Praseti se vyhnul, ale narazil do stromu

PROSTĚJOVSKO - Vyhýbací manévr se mladému řidiči vymstil.

Ve čtvrtek 3. října 2019 ve 20:00 hodin řídil dvaadvacetiletý řidič osobní automobil Ford Fusion po komunikaci z obce Horní Štěpánov k obci Lipová. Dle slov řidiče mu na rovném úseku do cesty z pravé strany náhle vyběhlo divoké prase. Na to měl řidič reagovat prudkým brzděním a stržením řízení vlevo. Tím však uvedl vozidlo do smyku a vyjel vlevo mimo komunikaci. Tam došlo ke střetu s příkopem a samostatně rostoucím stromem, od kterého se vozidlo odrazilo zpět na komunikaci. Po přejetí vozovky pak vozidlo vyjelo vpravo, kde se v příkopu zastavilo. Ke střetu se zvířetem nedošlo.

Řidič při nehodě utrpěl zranění, se kterým byl převezen do prostějovské nemocnice k dalšímu vyšetření. Ke zranění dalších osob nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 50 tisíc korun. Alkohol u řidiče policisté na místě vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění dopravní nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření.

Doporučení jak v takové situaci postupovat (zdroj BESIP):

Pokud je střetnutí se zvířetem nevyhnutelné, je doporučováno intenzivně brzdit a snažit se udržet vozidlo v přímém směru. Podle testů, které provedl německý autoklub ADAC, je totiž mnohem bezpečnější přímý střet se zvířetem než snaha o vyhnutí se. Moderní vozy jsou konstruovány především na možnost čelního střetu a při snaze o vyhnutí se může dojít ke smyku a poté k nekontrolovanému nárazu například do stromu, nebo dalších překážek na silnici z bočního směru apod., což může mít mnohem horší následky než přímý střet se zvířetem. Podle již zmíněných testů ADAC, kde vozidlo naráželo do figuríny odpovídající stavbou i hmotností skutečnému zvířeti, intenzivní brzdění sníží rychlost a přímý náraz sice pravděpodobně automobil značně poškodí, ale díky konstrukci vozu je posádka dostatečně ochráněna.

Další informace a rady na https://www.ibesip.cz/Pro-media/Clanky/Stret-se-zveri

por. Mgr. František Kořínek

4. října 2019

