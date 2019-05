Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Přání se mu konečně splnilo

KLADENSKO – Chtěl do vězení.

V minulých dnech jsme veřejnost informovali o recidivistovi, který byl zadržen při několika pokusech krádeží, který policistům sdělil, že se trestné činnosti dopouští, protože nemá kde bydlet a chce do vězení.

Jeho přání se mu konečně vyplnilo. Ve středu 22. května 2019 ve večerních hodinách využil členitosti objektu a ukryl se v budově hotelu v Kladně na náměstí Sítná, kde setrval do skončení provozní doby hotelové kavárny.

Poté, co personál provozovnu uzavřel a opustil hotelový komplex, vnikl násilně do kavárny a následně do kuchyně. Zde se volně pohyboval, vypáčil dveře mrazniček, ze kterých nic neodcizil, pouze je nechal otevřené a tím pádem znehodnotil syrové maso, které v nich bylo uloženo. Z lednice vyndal potraviny, které zčásti zkonzumoval. Po vypáčení dalších chladicích boxů, ve kterých byly uloženy alkoholické nápoje, tyto vypil.

V objektu setrval do ranních hodin dalšího dne, kdy ho 23. května 2019 nalezla uklízečka a zavolala Policii ČR. Škoda na zkonzumovaném zboží byla vyčíslena na 1.165,- Kč. Poškozením způsobil škodu 650,- Kč.

Pětapadesátiletý muž z Kladenska byl převezen do policejní cely a ve zkráceném přípravném řízení bylo recidivistovi sděleno podezření z přečinu krádeže, za což mu hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky. Byl dán návrh na vzetí do vazby, čemuž soud vyhověl a 24. května 2019 výtečník putoval do vazební věznice.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

27. května 2019

