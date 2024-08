Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pražská policie připravuje bezpečnostní opatření v souvislosti s konáním festivalu Prague pride 2024.

Od 5. do 11. srpna 2024 proběhne v metropoli festival Prague pride a pražská policie již několik dní připravuje adekvátní bezpečnostní opatření. Vzhledem k informacím, které přinesla Slovenská národní kriminální agentura o plánovaném teroristickém útoku na akci, jenž se konala na Slovensku před několika dny, přistoupila pražská policie k posílení parametrů tohoto bezpečnostního opatření. Na opatření bude dohlížet více policistů i kriminalistů než obvykle. Počítáme s účastí policistů z antikonfliktního týmu, prvosledových hlídek s dlouhými zbraněmi s balistickou ochranou, kriminalistů z odboru extrémismu a terorismu i jejich kolegů z dalších odděleních obecné kriminality, ale také s účastí pořádkových jednotek. Budou tam i dalších specialisté, na ochranu měkkých cílů, jež nebudeme z taktických důvodů blíže specifikovat. K dispozici budeme mít i policejní vrtulník nebo například zásahovou jednotku pražské policie.

Při přípravě opatření probíhá komunikace i s Národní centrálou proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, která je v kontaktu ze zahraničími partnery. V tuto chvíli nemáme informace, že by hrozilo jakékoliv konkrétní riziko. Při přípravě opatření probíhají a budou probíhat koordinační porady, kterých se účastní všichni partneři, jako jsou Magistrát hl. m. Prahy, Dopravní podnik, Zdravotnická záchrana služba, Městská police a další.

Policisté budou dohlížet jak na doprovodné akce, které budou probíhat celý týden od pondělí 5. srpna, tak i na průvod, jenž projde centrem Prahy v sobotu 10. srpna. Začínat bude v poledne na Václavském náměstí a povede přes ulice Na Příkopech, Havířskou, Ovocný trh, Celetnou, Staroměstské náměstí, Pařížskou a Čechův most až do Letenských sadů. Jako každoročně počítáme s účastí několika desítek tisíc lidí a budeme dělat vše co je v našich silách, aby celá akce proběhla bez problémů.

Závěrem nutno zmínit, že v sobotu 10. srpna se v Praze odehrají tři prvoligová fotbalová utkání, kdy některá mohou být spojena s pochodem fans na stadiony. Na všechna tato utkání budeme také dohlížet a zajišťovat veřejný pořádek i dopravní situaci v Praze.

mjr. Jan Daněk - 1. 8. 2024

