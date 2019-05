Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pracovník ostrahy zakročil

LIBEREC – Recidivistovi učaroval kufr s nářadím.

Asi už málokdo ze zadavatelů drobných prací platí zhotovitelům ještě před jejich zahájením. Kutilové a opraváři jsou tak nuceni spolehnout se na vlastní vybavení. To se pravděpodobně nedostávalo 32letému muži z Liberecka. Rozhodl se tedy nějaké to nářadí si opatřit. Když už, tak rovnou v pohledném balení.

Poté, co v úterý 21. května vstoupil do liberecké prodejny s rozličným druhem zboží, zaujalo jej nářadí v praktickém kufru. Zřejmě splňovalo veškeré mužovi nároky a tak se jej rozhodl přivlastnit. Vzhledem k tomu, že již byl v minulosti rozsudkem soudu odsouzen za majetkovou trestnou činnost, rozhodl se vlastnictví kufru s nářadím pojmout opět tak, že porušil nejen mravní zásady, ale také zákon. O několik chvil později se lapka i s kontrabandem pokusil odejít dveřmi pro vstup, nikoli pro východ z prodejny, tak jako běžný zákazník. Byl tak nucen vyčkat, až dovnitř zamíří nějaký potencionální kupující. To se také o pár chvilek později stalo. Do obchodu vstoupil muž. Jakmile se dveře otevřely, využil lapka příležitosti a s kufrem se rozběhl vstříc čerstvému vzduchu. Narazil však právě na muže vstupujícího dovnitř a to se mu stalo osudným. Nebyl to lecjaký nakupující, ale pracovník ostrahy, který když spatřil prchajícího lapku obtěžkaného objemným kufrem došlo mu, čeho je svědkem a okamžitě jednal. Statný ochránce majetku svým hřmotným tělem v podstatě kompletně zatarasil vstup. Kromě toho i nesmlouvavý výraz tváře a stabilní postoj, kterým se hlídač rozhodl prezentovat, vzbudily ve „chmatákovi“ jisté nekomfortní rozpoložení. K nárazu rozběhnutého lapky do těla pracovníka ostrahy nakonec nedošlo. Se smířlivým tónem a uvědoměním si vlastní chyby odevzdal 32letý recidivista kufr v hodnotě bezmála osmnáct set korun zpět na prodejnu a vyčkal příjezdu přivolaných mužů zákona.

Policisté mu ve zkráceném přípravném trestním řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádež, za což mu z důvodu recidivy může hrozit, v případě odsouzení, trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

22. května 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

