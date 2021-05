Pracovní neschopnost policisty

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

"Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zaslání úředních záznamů sepsaných s xxx, tehdy vedoucím expozitury Plzeň, který provedl kontrolu nemocných první den mé nemoci, dále, záznam o kontrole nemocných ze strany pracovníků odboru vnitřní kontroly NCOZ a záznam xxx, Dále žádám o sdělení kdo nařídil takto pozdní kontrolu stavu nemocných, z jakého důvodu byla kontrola nařízena a zda kontroly v těchto pozdních hodinách byly za rok 2019 běžné praktikovány (viz příslušný zákon).“



NCOZ se seznámila s obsahem žádosti a po jeho vyhodnocení sdělila žadateli následující informace:



1. Úřední záznam ze dne 6. listopadu 2019, evidovaný pod č.j.: NCOZ-10018-2/ČJ-2019 -4100 KR, zpracovatel: xxxxx (viz. příloha č. 1). Dokument je částečně znečitelněn.



2. Záznam o provedené kontrole dodržování režimu dočasně služby neschopného policisty ze dne 13. listopadu 2019, evidovaný pod č.j.: NCOZ-2090-24/ČJ- 2019-410066-K, zpracovali příslušníci OVK NCOZ SKPV (viz. příloha č. 2). Dokument je částečně znečitelněn.



3. Úřední záznam ze dne 6. listopadu 2019, evidovaný pod č.j.: NCOZ-10018-1/ČJ-2019-4100KR, zpracovatel xxx (viz. příloha č. 3).



Kontrola bývalého policisty xxx, ze strany pracovníků OVK NCOZ proběhla dne 13. 11. 2019 v místě uvedeném v Rozhodnutí o dočasné neschopnosti ke službě pod číslem B 9834245, tedy v trvalém bydlišti jmenovaného na adrese: xxxx. Kontrola byla provedena v čase 20:40 min - viz Záznam o provedené kontrole dodržování režimu dočasně služby neschopného policisty ze dne 13. 11. 2019, evidovaný pod č.j.: NCOZ-2090-24/ČJ-2019-410066-K, ve kterém žadatel uvedené údaje jako správné stvrdil svým podpisem na místě kontroly.

Kontrola dočasné pracovní neschopnosti ke službě byla nařízena vedoucím služebním funkcionářem.

Z dostupných informací je dále zřejmé, že vznik dočasné pracovní neschopnosti ke službě podatele byl datován ke dni 5. 11. 2019. Předmětná kontrola ze strany pracovníků OVK NCOZ SKPV tedy proběhla 9 den pracovní neschopnosti xxx, tedy v období nároku jmenovaného na služební příjem, a to na základě oprávnění vyplývajícího z ustanovení § 65 odst. 2 písm. c) zákona č. 187/2006 Sb., v platném znění, ve spojení s ustanovením § 56 odst. 2 písm. b) uvedeného zákona. Pokud žadatel namítá provedení kontroly ze strany pracovníků OVK NCOZ SKPV v pozdních hodinách, dle jeho tvrzení: „kolem desáté hodiny večerní“, pak je třeba uvést, že z přiloženého záznamu o provedené kontrole je zřejmý časový údaj 20:40 hodin a nikoliv čas uváděný právě žadatelem.

Ve smyslu výše uvedeného zákona je zřejmé, že pokud má služby dočasně neschopný policista povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu uvedeném v rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a dále povinnost dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek, pak tyto jemu stanovené povinnosti musí dodržovat po celo dobu, kdy je svým ošetřujícím lékařem uznán dočasně služby neschopným, tedy bezesporu v rozsahu 00:00-24:00 hod. Pokud je příslušný bezpečnostní sbor oprávněn provést kontrolu, zda příslušník v období prvních 14 kalendářních dnů služební neschopnosti dodržuje uvedené povinnosti, pak je v odůvodněných případech oprávněn kontrolu provést kdykoliv během celého dne, a to bez ohledu na případné dodržování takzvaného nočního klidu (§ 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb.).

Doba provedení kontroly je součástí zvolené strategie pracovníků provádějících kontrolu, kteří jsou při této činnosti nuceni zohlednit i další skutečnosti (mimo jiné i např. dobu povolených vycházek, popřípadě dostupné poznatky a indicie o možném porušování léčebného režimu, ze strany kontrolovaného) tak, aby byl naplněn smysl a cíl výše uvedeného zákonného ustanovení.

pplk. Mgr. Iva Knolová

NCOZ SKPV

6.5.2021

