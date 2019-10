Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Práce ve Vrběticích budou pokračovat i v příštím roce

ZLÍNSKO: V prosinci uvolníme vlastníkům dalších 44 hektarů.

Dnes, přesně pět let od výbuchů muničních skladů, proběhla ve vrbětickém areálu tisková konference, na které velitel zásahu, společně s dalšími zástupci složek zainteresovaných do bezpečnostního opatření „Výbuch“, seznámil přítomné s aktuálním vývojem prací a jejich výhledem na další období.

Tiskové konference se zúčastnil ředitel Krajského ředitelství policie Zlínského kraje a zároveň velitel zásahu plk. Jaromír Tkadleček, ředitel pyrotechnické služby plk. Michal Dlouhý, dále ředitel Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje plk. Vít Rušar a zástupce velitele Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru v Hlučíně plk. David Kareš.

Velitel zásahu uvedl, že složky integrovaného záchranného systému na místě mimořádné události pracují intenzivně už pátým rokem s tím, že se jedná o největší, nejdelší a nejdražší zásah složek integrovaného záchranného systému. Zmínil, že stále pokračují pyrotechnické práce v epicentru explozí skladovacího objektu č. 12, včetně ohledání místa činu, s tím že se nyní nacházíme u sektoru 400 a zbývá nám dokončit posledních 50 sektorů. Rovněž stále probíhá pyrotechnický sběr v zasažených lokalitách, některé exponované úseky procházíme opakovaně. V průběhu léta jsme vyčistili cca 34 hektarů a po skončení podzimní sezony a přechodu do zimního období (pravděpodobně v první polovině prosince), uvolníme vlastníkům dalších téměř cca 44 hektarů pozemků. To bude poslední teritorium, které můžeme uvolnit do doby, než z vrbětického areálu odejdeme. Uvedl, že jsme celé léto pracovali intenzivně ve dvousměnném režimu a od 1. října 2019 jsme přešli na jednosměnný provoz, a s tím souvisí i změna v uzavírání komunikace mezi Haluzicemi a Lipovou – od 7,30 do 18 hodin.

Dále velitel zásahu uvedl, že práce se přes veškerou snahu nepodaří do konce roku ukončit. Pokud budou povětrnostní podmínky příznivé, je předpoklad, že složky integrovaného záchranného systému vrbětický areál opustí v druhém čtvrtletí příštího roku. Je logické, že zimní podmínky rizikovým pyrotechnickým činnostem přát nebudou.

Na závěr poděkoval pracovníkům Vojenských lesů a statků ČR, kteří areál kvalitně střeží. Uvedl, že jsme zaznamenali jen drobné incidenty neoprávněného vniknutí do areálu za účelem sběru hub. Dále dodal, že ani bez podpory Zlínského kraje a zdravotnické záchranné služby bychom se neobešli. V průběhu pětiletého působení v areálu evidujeme pouze běžná zranění, podvrtutnutí nebo odřeniny, k žádným vážným úrazům prozatím nedošlo.

Ředitel pyrotechnické služby plk. Dlouhý uvedl, že na pracech ve vrbětickém areálu se podílí 80 pyrotechniků, kteří za pět let, kdy zásah trvá, prohledali celkem cca 800 sektorů, na které je areál rozdělen. Sdělil, že v posledních 50 sektorech, což představuje necelých 50 hektarů, musí udělat jak pyrotechnický průzkum, tak plošný sběr. Konstatoval, že konec je nejtěžší, terén je náročný a koncentrace munice a zbraní je absolutně největší. Zdůraznil, že práce pyrotechniků jsou vysoce rizikové, protože většina munice se nachází v nebezpečném stavu a některé nálezy váží až 40 kilogramů. Uvedl, že v letních měsících naměřili na balistické přilbě pyrotechnika 54 stupňů Celsia a na nalezené munici dokonce přes 70 stupňů Celsia. Dále hovořil o množství nalezené munice a zbraní a technických podmínkách práce pyrotechnické služby, viz prezentace.

Plk. Rušar sděllil, že hasičský záchranný sbor plní úkoly, které jim klade velitel zásahu. Uvedl, že zabezpečují zázemí, opravu a údržbu techniky a zajišťují dodávku pohonných hmot. Do vrbětického areálu vysílají lezce, kteří pomáhají pyrotechnikům. Zdůraznil, že je rád, že nedošlo k žádnému nežádoucímu výbuchu ani k žádnému ohrožení zasahujících příslušníků ani občanů z blízkého okolí.

Plk. Kareš uvedl, že záchranný útvar je speciální složka, z níž se 170 příslušníků podílí na činnostech ve Vrběticích např. na odstraňování sutin nebo prořezu vzrostlé vegetace tak, aby mohl být prováděn plošný sběr a pyrotechnický průzkum. V areálu pracuje jejich speciální těžká technika, jako čtyřiceti tunový panceřový nakladač nebo speciální zodolněné vozidlo TITAN určené pro práci v nejsložitějších podmínkách.

16. října 2019, mjr. Mgr. Lenka Javorková

