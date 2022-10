Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Práce "dálničářů"

KRAJ- 1 řidič na sebe upozornil sám a dva opilí odhalili policisté.

Včera na Královédvorsku „dálničáři“ z Jaroměře odhalili dva řidiče, kteří v sobotu večer „popíjeli“ a druhý den usedli za volant opilí. Jeden „přestupce“ na sebe upozornil sám, když policejní hlídku předjel v místech, kde je to zakázáno.

Dopoledne v Hřibojedech kontrolovali řidiče vozidla Peugeot, který nadýchal 0,61 promile.

Po obědě ve Dvoře Králové nad Labem ve Štefánikově ulici odhalili 46letého řidiče taktéž pod vlivem alkoholu. Muž se podrobil dechové zkoušce na alkohol s pozitivním výsledkem a to 1,23 promile. Řidič se dále na výzvu policistů podrobil lékařskému vyšetření, které je spojené s odběrem biologického materiálu.

Oba řidiči policistům uvedli, že sobotní večer strávili „popíjením alkoholu“ a jeden z nich si dokonce „dal jedno“ ještě v neděli dopoledne. Oba řidiči na místě přišli o řidičský průkaz a policisté jim zakázali další jízdu.

V sobotu ráno před 3. hodinou policisty ve služebním vozidle mezi Hořenicemi a Kuksem předjelo vozidlo Škoda, přičemž jeho řidič nerespektoval svislou a vodorovnou dopravní značku a policisty předjel v místech, kde je to zakázáno. Policisté neprodleně vozidlo zastavili a s 23letým řidičem provedli silniční kontrolu. Řidiči ve správním řízení hrozí pokuta od 5 do 10 tisíc korun a zákaz řízení motorových vozidel od 6 měsíců do 1 roku.

por. Pižlová Šárka, DiS.

10. 10. 2022, 13:15

Související dokumenty Upozornil na sebe sám.mp4

Velikost souboru:46,7 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem