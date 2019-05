Pozvánka pro novináře

Otevření Národního situačního centra ochrany hranic.

srdečně vás tímto zveme na slavnostní otevření Národního situačního centra ochrany hranic, které se uskuteční v úterý 4. 6. 2019 od 9:00 za účasti nejvyššího vedení Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR a Celní správy ČR.



Toto centrum představuje společné pracoviště Ředitelství služby cizinecké policie a Generálního ředitelství cel, jehož cílem je společné řízení a spolupráce při ochraně vnějších hranic České republiky a zabezpečení operativní spolupráce se všemi partnery ochrany hranic v schengenském prostoru, jakož i třetími zeměmi.



V rámci společného pracoviště se provozují a spravují rozsáhlé národní systémy ochrany hranic, jako je např. systém hraniční kontroly, systém eGATE, systém dohledu nad vzdušným prostorem České republiky nebo specifický datový sklad s navazujícími analytickými funkcemi.



Mezi stěžejní činnosti centra patří operativní spolupráce s Evropskou pohraniční a pobřežní stráží FRONTEX a provoz Evropského systému ostrahy hranic EUROSUR. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF/6/01). Celkové náklady projektu činí 120 000 000,- Kč



KDY: úterý 4. 6. 2019 od 9:00 (média na místě v 8:45 u vjezdu do areálu)

KDE: Olšanská 4, Praha 3 – Žižkov



Součástí programu je krátká tisková konference, komentovaná prohlídka nově vybudovaných prostor a následné občerstvení.



Svou účast potvrďte do pondělí 3. 6. 2019 do 15:00 hod. na e-mail pp.tisk@pcr.cz.



Kontakt:

plk. Mgr. Jozef Bocán

tiskový mluvčí, Policejní prezidium ČR

tel.: 731 670 548

