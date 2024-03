Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pozvánka na Středočeský policejní pochod 2024

MLADOBOLESLAVSKO - Na sedmý ročník pochodu zvou policisté své kolegy i veřejnost do oblasti CHKO Kokořínsko

Policisté územního odboru Mladá Boleslav,zvou své kolegy, členy všech složek integrovaného záchranného systému a také širokou veřejnost na sedmý ročník Středočeského policejního pochodu, který se uskuteční v sobotu 21. září 2024.

Registrace účastníků probíhá přes web www.izsteam.cz kde je možné dohledat veškeré informace a podrobnosti. Start celé akce proběhne od 08:00 do 09:30 hodin. a to na parkovišti u hradu Houska. V letošním roce jsou připraveny dvě trasy a to v délce 27 km a 16 km.

V rámci pochodu budete mít příležitost navštívit CHKO Kokořínsko s mnoha krásnými vyhlídkovými místy, skalními útvary a nádhernými lesy.

Veškeré podrobnosti k pochodu, trasám a přihláškám najdete na www.izsteam.cz

prap.Jiří Plesar

27.03.2024

