Pozvána na tiskovou konferenci - HAD 2019

V pátek 21. června 2019 se na Policejním prezidiu ČR od 11.30 hodin uskuteční tisková konference k zahájení celostátní preventivně-kontrolní akce HAD 2019 (Hazard, alkohol a děti).

Akce HAD 2019 navazuje na celostátní sérii kontrol v uplynulých letech a pořádá ji Policie ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR se zapojením České obchodní inspekce, hygieny, celní správy a hasičů. Jde o preventivní kontroly zakázaného prodeje alkoholu dětem a hazardního hraní v barech, restauracích, hernách, obchodech a podnicích různého charakteru. V letošním roce se akce více zaměří na zapojení nezletilých figurantů do kontrol. České obchodní inspekci umožnil zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek pravidelné využití figurantů mladších 18 let při kontrolách dodržování zákazu prodeje alkoholu mladým lidem, ve větším rozsahu proto zapojí figuranty i v rámci akce HAD. Kontroly budou probíhat do konce roku 2019 po celém území ČR.

Program

11.30 − tisková konference za účasti:

plk. doc. Ing. Martina HRINKA, Ph.D., MBA,ředitele služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR a vedoucího organizačního

štábu akcí HAD

Mgr. Jarmily VEDRALOVÉ, národní protidrogové koordinátorky a výkonné místopředsedkyně Rady vlády pro koordinaci

protidrogové politiky ÚV

Mgr. Jiřího FRÖHLICHA, tiskového mluvčího České obchodní inspekce

plk. Mgr. Ing. Romana HAVELKY, zástupce ředitele Dohledu, Generálního ředitelství Celní správy ČR

plk. Ing. Vladimíra MACHANDERA, vedoucího oddělení kontrolní činnosti MV-GŘ Hasičského záchranného sboru ČR

Pro účast na tiskové konferenci je nutná akreditace do pátku 21. června 2019 do 09.30 hodin na adrese povolna.renata@vlada.cz nebo na tel. 728 302 397.



Kontakt pro média na místě

Renata Povolná, Odbor protidrogové politiky ÚV ČR, tel.: 728 302 397

Renata Povolná

kpt. Veronika Hodačová

19. 6. 2019



