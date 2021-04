Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pozůstatky z II. světové války

PRAHA VENKOV-JIH – Dva případy nálezu nebezpečné munice řešili v tomto týdnu policisté z obvodního oddělení v Říčanech.

O prvním nálezu přijali oznámení v úterý letošního 27. dubna kolem 18. hodiny, a to od devatenáctiletého mladíka, který pomocí detektoru kovů prováděl soukromou prohlídku terénu v lesním porostu nedaleko obce Babice. Jednalo se o tři kusy dělostřelecké munice ráže 76,2 mm.

Ke druhému případu nálezu nebezpečné munice vyjížděli krátce před desátou hodinou ve středu 28. dubna. Ve stejné lokalitě, poblíž místa nálezu munice z předešlého dne, opět stejný mladík nalezl další dva kusy dělostřelecké munice. I v tomto případě správně věc oznámil policistům, setrval na místě do příjezdu policejní hlídky a zajistil místo výskytu nebezpečných předmětů.

V obou případech policisté společně s hasiči zajistili místo nálezu munice i jeho nejbližší okolí. Na místo byl vyžádán výjezd policejního pyrotechnika, který po prohlídce označených míst nalezenou munici pocházející z období II. světové války zajistil a převzal k odbornému zneškodnění. Po dobu zásahu byl z přístupových cest proveden odklon pěších a cyklistů.

A na závěr jedno doporučení od policistů, pokud by se někdo dostal do obdobné situace: „Při nálezu podezřelého předmětu je hlavní zásadou nijak s ním nemanipulovat, protože hrozí poměrně vysoké riziko výbuchu. Odstoupíme do bezpečné vzdálenosti a přivoláme policii přes bezplatnou linku 158.“



por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

Praha venkov-JIH

29. dubna 2021

vytisknout e-mailem