Pozorné ostraze neunikl

LIBEREC – Čtvery rifle a bundu nacpal do tašky a pokusil se projít bez zaplacení. Zadrželi jej.

Ve středu 19. prosince, krátce před sedmnáctou hodinou, navštívil prodejnu s oblečením v centru Liberce 44letý muž. Pravděpodobně využil shonu, který prodavačky v předvánočním období zažívají k tomu, aby si nepozorován opatřil oblečení, za které neměl v úmyslu zaplatit. Po pečlivém výběru vhodné konfekce vstoupil do kabinky i s několika kusy oblečení. Vložil si je do s sebou přinesené tašky a po nějaké chvíli zamířil ven z prodejny. Mužův pohyb a pravděpodobný úmysl zmizet s věcmi však pracovnice prodejny zaznamenaly. Bezprostředně poté, co vyšel ven z obchodu, jej zadrželi pracovníci ostrahy, kteří vyrozuměli policisty z obvodního oddělení.

Přivolaní muži zákona si „nenechavce“ převezli na služebnu, kde mu ve zkráceném přípravném trestním řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádež, za což mu v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody až na dvě léta.

Oblečení v hodnotě přes 5tisíc korun se nepoškozené vrátilo zpět na prodejní pulty.

20. prosince 2018

por. Bc. Vojtěch Robovský

KŘP Libereckého kraje, tiskový mluvčí

