Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pozor při přihlašování do internetového bankovnictví

České Budějovice - Podvodníci přesně napodobili oficiální stránky jedné banky.

Českobudějovičtí policisté přijali oznámení od ženy, která se stala obětí internetového podvodníka. Ten dokázal naprosto věrohodně napodobit internetové stránky jednoho bankovního institutu. Žena při přihlašování do internetového bankovnictví nepoužila aplikaci, kterou doporučujeme jako nejbezpečnější způsob přihlášení, ale přihásila se přes hypertextový odkaz, který nalezla na internetu. Netušila, že jde o podvodné stránky a vyplnila zde přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Pachatel tak získal přístupové údaje a pak už měl jednoduchou cestu k tomu, aby postupně odčerpal převodem na jiné účty téměř 170 000 korun. Policisté případ zadokumentovali a nyní po pachateli trestného činu podvodu intenzivně pátrají. V případě jeho dopadení a prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

Policisté upozorňují na nebezpečí internetových podvodů i prostřednictvím projektu KYBERRÁDCE. Dávejte pozor, kam píšete své přihlašovací údaje ke svému internetovému bankovnictví a pokud je to možné, přihlašujte se vždy přes příslušnou aplikaci.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

28. srpna 2023

vytisknout e-mailem