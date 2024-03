Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pozor!!! - Podvodníci vymysleli nový systém

Kriminalisté zadrželi dvaadvacetiletého cizince, který vybíral z bankomatu peníze z cizích karet, aniž by je kdykoliv měl fyzicky u sebe. Hledáme další poškozené.

Operační důstojník přijal 20. března, v dopoledních hodinách, oznámení o podezřele maskovaném muži, který delší dobu vybírá z bankomatu v Praze 1. Kriminalisté byli na místě během několika minut, ale podezřelý muž již u bankomatu nebyl. Detektivové okamžitě pro jistotu začali u operačního důstojníka ověřovat, zda-li není v okolí aktuálně hlášený nějaký podvod a tato obava se jim potvrdila. Padesátiletá poškozená již jela na policejní služebnu a kriminalisté třetího a jedenáctého oddělení zahájili okamžitou operativní činnost. Přes kamerový systém se jim velmi rychle podařilo vystopovat podezřelého a zanedlouho ho v obchodním centru na Náměstí Republiky zadrželi. Cizinec měl u sebe více než sto šedesát tisíc korun v hotovosti a jelikož z karty poškozené vybral necelých čtyřicet tisíc, tak bylo jasné, že to nebyl ani zdaleka jediný neoprávněný výběr z bankomatu toho dne.

Po výslechu poškozené detektivové zjistili, že podvodníci vymysleli nový způsob, jak obrat lidi o peníze. Poškozeným přijde SMS, ve které mají informaci například o přeplatku na daních a odkaz na stránku, kde mají zadat své údaje k bankovnictví, aby jim mohl být tyto peníze vyplaceny. Po zadání jim zavolá údajný pracovník banky, který ale již má všechny údaje k účtu poškozených a přístup do něj. Dále jim sdělí, že mají napadený účet a k záchraně jejich finančních prostředků je zapotřebí změnit jejich pin na kartě a mají si ji připravit k sobě, kdy následná změna bude provedena přes mobilní aplikaci jejich vlastní banky. Na aplikaci jim zašlou odkaz ke stažení, kdy se nejedná o oficiální aplikaci banky, ale o podvodnou. Po stažení této aplikace a přihlášení, mají přiložit platební kartu ke svému mobilnímu telefonu, přičemž ale dojde k přenesení signálu NFC do jiného mobilního zařízení, se kterým je další podvodník u bankomatu a může tak v klidu vybírat peníze. Vzhledem k tomu, že mají přístup do jejich bankovnictví, tak pro ně není problém například ani to, že si dle potřeby změní limity na kartě, aby mohli vybírat větší částky. Pokud se jim však nepodaří přesvědčit poškozené ke stažení aplikace, tak provedou bezhotovostní převod na jiný účet, ke kterému mají přístup.

Zadržený dvaadvacetiletý cizinec je stíhaný vazebně a je obviněný ze spáchání trestného činu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což může v případě odsouzení skončit až na osm let za mřížemi.

V tomto případě, měli poslední tři poškození velké štěstí, že detektivové u něj nalezli jejich peníze v hotovosti a můžou jim tak být navráceny. Vzhledem k tomu, že se tento muž v Praze pohyboval delší dobu, je zde předpoklad, že může být poškozených více a tak kriminalisté prosí všechny, kteří se s takovýmto případem setkali, aby vše nahlásili na nejbližším místním oddělení policie. Pokud před nahlášením zjistí, v jakém bankomatu byly peníze vybrány, velice to kriminalistům usnadní a urychlí práci a je tak větší šance k dopadení pachatele.

Takovýmto případům lze však snadno zabránit tím, že nikdy nebudete zadávat své údaje k platebním kartám nebo k mobilnímu bankovnictví do neověřených aplikací, nebo je nebudete komukoliv sdělovat po telefonu.

por. Richard Hrdina - 28. března 2024

