Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pozor!!! Nenechte si zkopírovat platební karty!!!

Kriminalisté z 3. oddělení Prahy I zadrželi tři cizince, kteří podvodem na internetu z lidí vylákali údaje od jejich platebních karet a pak je postupně obrali o více než dvě stě tisíc korun.

První z poškozených oslovil 13. ledna neznámý muž ve večerních hodinách prostřednictvím sms zprávy a vydával se za zástupce známé přepravní společnosti. Kvůli údajným potížím s doručení balíku jí zaslal hypertextový odkaz, který rozklikla a dále postupovala podle instrukcí v odkazu. Stránky se jevily jako oficiální a tak v poškozené nevzbudily žádné podezření ani v okamžiku, když měla zadat své údaje k platební kartě a to přesto , že byla příjemcem balíku a neměla nic platit. Důvěřivé ženě vzápětí přišla do mobilního telefonu výzva k autorizaci, kterou potvrdila a tím umožnila podvodníkům tokenizovat její platební kartu a podvodníci tak získali její funkční plnohodnotnou kopii. Během následujících tří dnů provedli prostřednictvím duplikátu karty celkem dvaadvacet transakcí na různých nákupních portálech a tím poškozené šestačtyřicetileté ženě z účtu zmizelo přes osmdesát tisíc korun, aniž by o tom jakkoliv věděla. Způsobená škoda mohla být ale několikanásobně vyšší, protože i přes veškerou snahu podvodníků několik dalších plateb neproběhlo, a to z důvodu dosažení maximálního limitu karty, který měla poškozená naštěstí nastaven.

Ihned poté, co jim duplikovaná karta přestala fungovat, oslovili stejným způsobem další ženu a ta také bez jakéhokoliv podezření zadala do odkazu všechny údaje ke své platební kartě. Ve svých nákupech tak podvodníci mohli pokračovat dál a duplikátem karty si platili například značkové oblečení, parfémy, ale nepohrdli ani večeří v luxusní restauraci. Svými nákupy tak poškozené jednatřicetileté ženě způsobili škodu přesahující sto dvacet tisíc korun.

Celým případem se začali zabývat kriminalisté z 3. oddělení Prahy I, kteří se i přes velmi anonymní prostředí internetu, velmi rychle dostali podezřelým na stopu. Zjistili i registrační značku vozidla, kterým se po nákupech pohybovali a zanedlouho je vystopovali. Ve spolupráci s policisty z pohotovostní motorizované jednotky je pak zastavili a následně zadrželi . Následně provedená domovní prohlídka odhalila velké množství mobilních telefonů a sim karet, které byly připravené k dalším pokusům o okradení důvěřivých lidí. Dále také nalezli množství luxusního oblečení a parfémů.

Trojice cizinců je podezřelá ze spáchání trestného činu podvod, za což jim v případě odsouzení hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi. Rozhodnutím soudce jsou dva z nich stíháni vazebně.

Takovýmto případům se přitom dá velmi snadno zabránit, pokud se budeme řídit základním pravidlem a to tím, že nikdy nezadáváme údaje ke svým platebním kartám do podobných odkazů a vždy si pečlivě a s rozvahou ověříme všechny informace.

por. Richard Hrdina - 25. ledna 2024

Související dokumenty Zadržení cizinci.mp4

Velikost souboru:89,0 MB / formát MP4

