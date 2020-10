Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pozor na zvěř v říji!

KRAJ - Policisté apelují na řidiče, aby byli v tomto podzimním období více obezřetní.

Nastal měsíc říjen a s ním spojené období páření lesní zvěře. Není to však jen výzva pro zábavné odpoledne myslivcům, ale i velký vykřičník pro řidiče motorových vozidel. S příchodem podzimního počasí, brzkého stmívání, častých mlh a snížené viditelnosti vyvstává větší riziko střetu se zvěří na pozemních komunikacích.

Ke srážce se zvířetem může dojít v kteroukoliv denní dobu, je třeba brát zřetel na zvěř, která se v těchto měsících častěji pohybuje za potravou nehledě na silnice a motorová vozidla.

Dle policejních statistik jen od začátku letošního roku došlo k celkem 666 dopravním nehodám s účastí lesní zvěře v Libereckém kraji. Z toho celých 340 případůse stalo pouze v okrese Česká Lípa.

Řidiči by měli v tomto období dbát zvýšené opatrnosti a to především v úsecích, kde je výslovně použito dopravní značení se symboly lesní zvěře, dále pak v místech s výskytem vyššího porostu, lesů, polí, pastvin či lesoparků. Opatrnost by měla být zvýšena ale i ve městech. Nejednomu řidiči nejsou cizí srnky na silnici vedoucí z ulice Husova v Liberci kolem harcovské přehrady směrem k vysokoškolským kolejím.

Policisté proto apelují na řidiče, aby nepodceňovali stále se opakující rady a preventivní informace:

Ke srážce se zvířetem může dojít v kteroukoliv denní dobu, nejčastěji však za svítání a za soumraku. Velké riziko hrozí i při nočním oslnění světlomety vozidla, kdy je zvíře dokonale zmateno a zůstává strnule stát na vozovce.

Prevencí vzniku těchto nehod je především snížení rychlosti jízdy v místech, kde je možný výskyt zvěře, zraková kontrola obou stran silnice a soustředění se na možnost, že se zvíře náhle objeví. Jakmile zjistíme jeho pohyb před sebou, měli bychom okamžitě zpomalit a vypnout dálková světla. Zvířata se pohybují většinou ve skupinách, takže je pravděpodobné, že zahlédnuté zvíře nebude samo.

Nestrhávat řízení a raději srážku podstoupit, než riskovat případnou srážku se stromem nebo jinou pevnou překážkou.

Pokud již k nehodě se zvířetem došlo, je zapotřebí učinit opatření jako při kterékoliv jiné dopravní nehodě. Rozsvítit výstražná světla, umístit na silnici trojúhelník a jedná-li se o střet zejména s velkým zvířetem, přivolat policii. Nesnažte se poraněné zvíře odklízet ze silnice sami, může vám způsobit zranění. Srážka se zvěří se podle zákona musí nahlásit zástupci místně příslušného mysliveckého sdružení, který by měl zraněné zvíře zajistit či provést likvidaci uhynulého kusu. V případě nahlášení takovéhoto střetu policii se o tento úkon postarají sami policisté.

Kolik stojí zvěř (orientačně)

prase divoké (kňour) 22 900 Kč

jelen evropský (laň) 24 800 Kč

srnec obecný (srna) 14 100 Kč

sika japonský (jelen) 26 300 Kč

zajíc polní 3 900 Kč

králík divoký 4 800 Kč

bažant obecný 3 100 Kč

ostatní pernatá zvěř 3 200 Kč



8. 10. 2020

nprap. Bc. Markéta Razáková

preventistka KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem