Pozor na zvěř!

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Pro zvěř pravidla silničního provozu neplatí

Pro zvěř neplatí žádná nařízení a pravidla. Řidičům tak nezbývá nic jiného, než aby byli obezřetní a plně se soustředili na řízení zejména poblíž lesů a polí v jakoukoliv dobu.

Od pátečního večera došlo na Uherskohradišťsku k několika střetům vozidel se zvěří.

V pátek 21. října kolem sedmé večer mezi obcemi Bánov a Uherský Brod řidiči fabie vběhla do cesty srna. Ten již nehodě nedokázal zabránit a došlo ke střetu. Srážkou mu tak vznikla škoda na vozidle ve výši 50 tisíc korun. O deset minut později mezi Starým Hrozenkovem a Bystřicí pod Lopeníkem nedal přednost vozidlu Hyundai daněk. Střetem vznikla škoda za 120 tisíc. V sobotu v jednu hodinu po půlnoci došlo ke střetu jelena s passatem v úseku mezi obcemi Hluk a Dolní Němčí. Poškození auta je vyčísleno na 50 tisíc. Laň vběhla do cesty řidiči vozidla Ford Kuga, který jel v neděli nad ránem od Pitína na Bojkovice. V tomto případě prozatím nebyla škoda vyčíslena. Největší škoda na majetku však vznikla krátce po poledni při střetu jelena s vozidlem značky Toyota. Řidič v ten moment projížděl úsekem mezi Bystřicí pod Lopeníkem a Starým Hrozenkovem. Ani on již střetu nedokázal zabránit. Srážkou mu vznikla škoda cirka za 150 tisíc.

Ke zranění osádek vozidel v žádném z uvedených případů nedošlo. U všech řidičů byla provedena dechová zkouška, která vyšla negativní. O zvěři byli informování zástupci příslušných mysliveckých sdružení, kteří se postarali o jejich odvoz.

24. října 2022, por. Bc. Milena Šabatová

