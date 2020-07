Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pozor na ztrátu platební karty

ZNOJEMSKO: Službu bez uvedení PINu může nepoctivý nálezce zneužít.

Uhradit nákup platební kartou je rychlé a pohodlné. Pokud využíváte i služby, že do určité částky nemusíte ani zadávat číselný PIN, je to ještě rychlejší. Jestliže této možnosti využíváte, je potom důležité dávat si na takový platební prostředek pozor. Čerstvou negativní zkušenost má čtyřicetiletý muž z našeho regionu. V polovině týdne platební kartu ztratil a nepoctivý nálezce ji hned neoprávněně použil. Zatím neznámý pachatel pohotově provedl v pěti obchodech nákupy do výše pěti set korun. Bez nutnosti zadávat PIN se mu podařilo skutečného majitele připravit o patnáct set korun. Buďte proto opatrní a nedávejte zlodějům šanci. Mějte svoje věci pod kontrolou. Případu se intenzívně věnujeme a po pachateli pátráme. Podle trestního zákoníku mu hrozí až dva roky odnětí svobody.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 17. července 2020

